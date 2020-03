Investigación concluye que falla mecánica habría causado accidente de Martha Erika y Moreno Valle

La causa probable del accidente de helicóptero en el que murieron la exgobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, ocurrido el 24 de diciembre de 2018, fue la pérdida del control del helicóptero, indicó este viernes Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT).

"¿Cuál es la causa probable del accidente? La pérdida del control del helicóptero debido a un alabeo repentino a la izquierda que no fue recuperado por el piloto provocando que se invirtiera el vuelo e impactara contra el terreno", detalló.

En la conferencia de prensa matutina, Jiménez Espriú explicó que, durante las investigaciones por el accidente, se realizó una inspección con tomografía computarizada a uno de los dos actuadores lineales del helicóptero.

"Vamos a hablar de dos (actuadores lineales), que son los que mueven las aspas y hacen dar los giros que cambian la dirección del helicóptero. El primero, donde no había reporte previo de fallas, se encontró que tenía dentro dos pequeños tornillos sueltos. El contacto de uno de estos con las terminales 1 y 2 de la tarjeta electrónica" generó un desplazamiento no comandado, es decir, autónomo del helicóptero, explicó.

No obstante, el titular de la SCT indicó que, de acuerdo con las investigaciones, antes del impacto del helicóptero no se cayó ni falló ninguna pieza durante el vuelo. De la investigación del cuerpo básico del vehículo aéreo no se reveló mal funcionamiento o falla que pudiera afectar la aeronave.

En su participación, el ingeniero Carlos Morán Moguel indicó que se conjuntaron dos situaciones: en el actuador lineal del alabeo del sistema 1 habían dos tornillos sueltos, mientras que en el actuador lineal del alabeo del sistema 2 tenía fallas previas.

"El helicóptero debió haber estado en tierra", apuntaron ambos ingenieros.