Pensé que el partido había entendido el mensaje: José Narro

El doctor José Narro admitió que "tal vez" pecó de ingenuidad al señalar que buscó "ayudar al cambio y a la transformación del PRI, pero los esfuerzos fueron infructuosos. Pensé que el partido había entendido el mensaje", reconoció.

En entrevista con Adela Micha, para El Financiero Blooomberg, el exrector de la UNAM explicó las razones de su salida del PRI y de la competencia por la presidencia del partido.

“El partido necesitaba enviar un mensaje de que estamos cambiando, estamos renovando las prácticas, tarde pero lo hacemos, después de una derrota terrible, descomunal, la peor de toda la historia del partido”, dijo.

Subrayó que aunque en el partido todos los personajes del pasado siguen conservando una capacidad para participar, no es posible tener injerencias no adecuadas, ya que el partido requiere una gran transformación.

“El PRI no debiera ser un partido satélite, un partido testimonial o simplemente uno más, no merece ese partido esa condición. Y como no quiero ser parte de eso, por eso me salí del partido.

“Pensé que se había entendido el mensaje para que los partidos políticos cambien, se transformen; porque una democracia necesita de partidos y necesita de oposiciones, pero creo que no se entendió”, declaró.

El exmilitante priista planteó que ante los indicios del interés que se tiene desde el Gobierno de la República de tener a alguien que resulte más cómodo en la dirigencia del PRI, México necesita de voces distintas, “porque el país no puede ser de un solo tono, de una sola voz, de una sola persona”.

Ante ello, propuso la generación de espacios de participación ciudadana frente a la política y a los mensajes de dividir a la sociedad mexicana, de 'enfrentar a los buenos y los malos', así como de dividir a los conservadores de los liberales. Acusó que se está lastimando el desarrollo institucional de este país.

Por otro lado, Narro lamentó el daño al sector salud con los recortes al gasto. “Es absolutamente falso que yo haya dejado un cochinero en el sector; estamos viendo problemas agudizados de algunas cosas que, sin embargo, funcionaban”, sostuvo.

Dijo que si hubo corrupción en la compra de medicamentos, y si se dieron esas condiciones, debe haber responsables y tienen que pagar las consecuencias de sus actos.

Señaló que él fue secretario de Salud, no de compras de medicamentos de México. “El concurso para la compra consolidada la organizó el IMSS. Yo nunca tuve la evidencia de una compra anómala”, sostuvo.