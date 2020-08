Peña Nieto y Videgaray deben dar la cara: PRD

El dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, consideró que “las denuncias de Emilio Lozoya son sólo para poder librar la cárcel y se está prestando al ´circo´ de la 4T y del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Estimó que “el ex presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray deben dar la cara y responder a las acusaciones; que no nos quieran tomar el pelo sobre la inocencia de Lozoya, debe haber justicia. Las investigaciones deben ser al más alto nivel y no debe haber tratos de privilegio para nadie; ojalá la Fiscalía haga bien su trabajo y tengamos resultados sobre estos hechos delictivos”.

Reclamó que “los mexicanos queremos que se acabe la corrupción y se presenten pruebas para poder castigar a los funcionarios que incurrieron en esas prácticas; ojalá no sea una cortina de humo esta denuncia”.

“¿Perversos jefes? ¿de verdad que Lozoya era un funcionario ingenuo que se dejó ´manipular´? ¿Acaso no tiene criterio propio para negarse a realizar estos supuestos actos de corrupción? ¿Por qué se prestó a cometer esos delitos y no los denunció en su momento? ¿Hace estas declaraciones para poder "librar" la cárcel?”, cuestionó el perredista.