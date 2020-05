Patrimonios tienen que mantenerse privados, dice AMLO sobre propuesta de Ramírez Cuéllar para el Inegi

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este martes la propuesta de Morena para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revise el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos, al señalar que esa información debe mantenerse como privada.

"No creo que sea correcto, se tienen que mantener en privado lo que significan los patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos", remarcó.

El mandatario subrayó que solo los servidores públicos deben verse obligados a dar a conocer su situación patrimonial.

El Inegi "debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata solo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza", planteó Morena a través de un comunicado firmado por su presidente, Alfonso Ramírez Cuéllar.

En entrevista para El Financiero Bloomberg TV, Cuéllar enfatizó que la propuesta busca una mayor cooperación de las grandes fortunas del país.

"No es para quitarles a los ricos, es para que las altas fortunas, como ocurre en cualquier lugar, cooperen lo que deben de cooperar", indicó el lunes en entrevista con Sofía Villalobos.

Al respecto, López Obrador agregó que la administración federal está para combatir la desigualdad económica del país.

"Lo mejor es que el Gobierno ayude a que la mayoría de los mexicanos vaya escalando poco a poco, ascendiendo en la escala social, y que no se profundice la desigualdad, que no se permitan negocios ilícitos, que no se permita la corrupción que es lo que produce la desigualdad", mencionó.