Partidos esperan que investigaciones sobre Lozoya vayan a otro nivel

La detención del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, debe servir para ir “a fondo” en el mal uso de los recursos públicos y castigar a funcionarios de alto nivel, demandó el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

“La captura de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, es una buena noticia para México porque suma en el combate contra la corrupción, pero nos coloca en la exigencia de llegar hasta el fondo del mal uso de recursos públicos y señalar a los responsables del nivel que sea”, expuso el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

El legislador advirtió que su convicción es que “esto no se convierta en una cortina de humo” y consideró que “es una noticia positiva porque dará la posibilidad a las autoridades judiciales de hoy para desempolvar las denuncias que habían presentado legisladores de Acción Nacional desde hace más de tres años, en contra de Emilio Lozoya Austin, pero que, inexplicablemente, había sido ignoradas en el pasado”.

“Hay que llegar hasta las últimas consecuencias de los posibles actos de corrupción, no solamente en la compra de activos inservibles por parte de Emilio Lozoya y otros funcionarios de PEMEX en el sexenio pasado, sino también la adquisición y uso irregular de transportes para el servicio de la petrolera que denunció el PAN”, precisó.

El coordinador panista aseguró que su bancada “estará muy atenta del camino que se siga en el proceso de extradición para evitar que el hoy funcionario público se escape a la acción de la justicia”.

Celebra Movimiento Ciudadano detención de Lozoya; ahora "falta Peña"

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, celebró la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en España, sin embargo, acotó, ahora falta Enrique Peña Nieto.

No obstante, el legislador de Nuevo León consideró, en rueda de prensa, que falta capturar al expresidente Enrique Peña Nieto, quien representa “la cabeza de la corrupción del sexenio anterior”.

“Creemos que hay suficiente evidencia material para que vaya a la cárcel, pero hay varias preguntas que hacer: ¿qué estaba haciendo en España y a qué fue a ver al expresidente Peña Nieto?.

“La segunda es ¿por qué su abogado se atreve a decir que no se mandaba solo, obviamente echando la pelotita a su jefe, a Peña Nieto, y la tercer es obviamente ¿qué pasa con Peña Nieto?”, declaró.

De acuerdo con García Sepúlveda, no basta con agarrar a Lozoya.

“Exigimos profundamente que se vaya por la cabeza y por quien encabezó realmente la corrupción, como lo dice su abogado ‘no se mandaba solo’, Peña Nieto es el principal culpable, la cabeza, es el principal corrupto de los últimos años”, agregó.

En otro tema, García Sepúlveda llamó a la iniciativa privada a no ser parte de la distribución de los cachitos del avión presidencial tras la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sabemos que lo hace con la única intención de crearles ahora un impuesto voluntario, que son los mentados cachitos. Yo quiero hacer un llamado respetuoso a los empresarios, pero sobre todo a los de Nuevo León, al Grupo de los 10 de Nuevo León, que no caigan en esta trampa, que no dediquen 20 millones de pesos en esta farsa y que por Dios, no sean barberos del presidente, agregó”.

Aclarar dinero ilícito en campaña presidencial del 2012, pide PRD con detención de Lozoya

El dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, celebró la detención del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y confió que con ello se pueda aclarar por fin si hubo o no financiamiento ilícito a las campañas electorales del 2012, cuando se eligió a Enrique Peña Nieto, como Presidente de la República.

También dijo que espera que con este hecho se pueda conocer la corrupción de Pemex con la empresa brasileña Odebrecht.

Ávila Romero escribió en su cuenta de twitter que “con la captura de Emilio Lozoya Austin en España se podrá conocer el entramado corrupto de Odebrecht y si hubo financiamiento ilícito a las campañas electorales en 2012”. Con información de Eduardo Ortega.