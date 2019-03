Partidos en formación podrán recibir hasta 2.1 mdp de donativos individuales

Las organizaciones que buscan constituir un nuevo partido político podrán recibir aportaciones individuales hasta por 2.1 millones de pesos y no tendrán un límite global de ingresos y egresos.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el criterio general sobre las aportaciones que podrán recibir dichas organizaciones, que se definió a partir de lo que la legislación establece para los partidos con registro.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Benito Nacif, explicó que los partidos en formación están sujetos a las mismas reglas de los que actualmente ya están registrados, por lo que el criterio para las aportaciones es el .5 por ciento del tope de gastos de la elección presidencial, que es el establecido en el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos, cuyo monto equivale a dos millones 148 mil pesos.

Durante la sesión del Consejo explicó que dichas organizaciones son de interés público, por lo que es importante que se distribuya la posibilidad de que diferentes personas aporten y no se concentre en un solo grupo.

“Se considera que las organizaciones de ciudadanos son sujetos de interés público respecto de los cuales está justificado establecer un límite para evitar que una sola persona o un pequeño grupo de personas se conviertan en donadores que concentran un enorme peso al interior de estos partidos en formación y una influencia excesiva”, indicó.

Señaló que no obstante que se estableció un criterio al límite para las aportaciones individuales, no existe un límite global para los ingresos y gastos de las organizaciones que buscan formar un partido político, porque no existe un referente en la ley.