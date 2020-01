Partidos deben resolver diferencias por la vía democrática: AMLO sobre Congreso de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este lunes que todos los partidos políticos elijan a sus dirigentes de manera democrática, esto en referencia al Congreso Nacional de Morena.

"Les deseo a todos los partidos políticos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia", dijo.

El presidente agregó que no diría más al respecto dado que no puede opinar sobre el proceso interno de elección del partido que fundó.

"Silencio, no cómplice, sino que no me corresponde participar en eso, ya lo he dicho", agregó.

López Obrador destacó que antes, la costumbre era que el mandatario de México también lo era 'en la práctica' el líder del partido que lo llevó a la Presidencia y decidía quién quedaba como dirigente.

"Pero yo no soy jefe de partido ni jefe de camarilla", remarcó.

El domingo, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar fue electo como dirigente nacional provisional de Morena, en sustitución de Yeidckol Polevnsky, actual secretaria general, quien realizaba funciones de presidenta del partido.

La mayoría del Congreso Nacional de Morena, en el cual participaron mil 310 consejeros de un total de tres mil, eligió a Ramírez Cuéllar para la dirección del partido.

Cuéllar dirigirá a Morena por un periodo de tres o cuatro meses, lapso en el cual se deberá convocar a elecciones para elegir a la nueva dirigencia.

No obstante, Polevnsky desconoció la elección de Ramírez Cuéllar al considerar que se trató de un proceso ilegal.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Polevnsky indicó que Comité Ejecutivo Nacional del partido seguirá atendiendo la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"En Morena nos seguiremos conduciendo en apego estricto a la legalidad y a nuestro estatuto, nosotros seguiremos trabajando para dar cumplimiento al resolutivo del Tribunal Electoral", dijo.

En entrevista con Milenio, señaló que lo que se planteó en el Congreso Nacional de Morena está fuera de la legalidad dado que se está en un periodo que no permite procesos electivos.

"Yo sigo siendo secretaria general en funciones de presidenta de Morena, no hay nada que haya hecho un cambio, porque eso tiene que pasar obviamente por instancias del INE (Instituto Nacional Electoral), de la Sala Superior y porque lo que se planteó hoy está fuera de toda norma, fuera del estatuto, fuera de la legalidad", enfatizó.

Con información de Eduardo Ortega