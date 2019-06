Partidos de Baja California piden más claridad sobre instalación de casillas

Representantes de los partidos políticos Morena, del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano, demandaron este domingo al órgano electoral local mayor claridad en la información respecto al avance de la instalación de casillas.

Durante la conferencia de prensa que brindaban los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), en un conocido hotel del la ciudad, los representantes irrumpieron y se quejaron que la información respecto al avance de la jornada electoral se les dé primero a medios de comunicación y no a ellos.

Afirmaron que se enteraron de la conferencia de prensa a través de los medios por lo que tuvieron que trasladarse a las instalaciones del hotel a cinco minutos del IEEBC para poder enterarse del avance de la instalación de casillas.

Detallaron que por la mañana, hicieron un señalamiento sobre que la Secretaría General de Gobierno hizo diversos posicionamientos en contra de candidatos de oposición a la gubernatura y hacia sus institutos políticos durante la veda electoral.

Además, denunciaron que el titular de la dependencia, Francisco Rueda Gómez, había tratado en la reunión de seguridad, el robo de boletas electorales.

En este sentido, el Partido del Trabajo hizo un exhortó a las autoridades electorales a que hicieran un llamado al gobierno estatal "a no meter las manos en el proceso".

"La reunión que tuvo el secretario general es para dar una información de que se habían robado boletas electorales y lo que le solicitamos al Consejo General del instituto electoral es que hiciera un exhortó al secretario para que no interrumpa el desarrollo de la jornada electoral", dijo el representante del Partido del Trabajo (PT), Francisco Javier Tenorio Anduja.

A su vez, el representante suplente de Morena, Javier Arturo Romero Arizpe, narró que luego de solicitar esto, "el Consejo General hizo un receso a efecto de deliberar y darnos la cara y en lugar de esto, estamos esperando en la sala de sesiones y nos enteramos por la propia prensa que están haciendo un acto protocolario de dar una cara bonita cuando la verdad es que el Instituto esta perdiendo el control de las cosas".

Mientras, el representante de Movimiento Ciudadano, Salvador Miguel de Loera Guardado, comentó que también se le pidió al órgano electoral local el informe de las casillas que no han sido instaladas, mismo que, aseveró, no les ha sido entregado.

"Eran más del 47 por ciento las que no estaban reportadas a las 9:32 de la mañana que hicimos la solicitud, es hora que no nos han enterado las casillas que definitivamente no se van a instalar por alguna irregularidad. Estas son actividades esenciales para la jornada electoral para saber qué está sucediendo, necesitamos saber qué coordinación hay con el INE, porque tenemos información triangulada", afirmó.

En tanto, el consejero presidente del Instituto Estatal de Baja California, Clemente Ramos Mendoza, informó que hasta las 12:00 horas habían sido instaladas el 99.2 por ciento de las casillas electorales.