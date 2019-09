Para qué digo que no, si sí me gustó: AMLO sobre propuesta del 'Chapo' para repartir sus bienes

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló este jueves sobre la propuesta de Joaquín 'El Chapo' Guzmán a cerca del destino que se le debe dar al dinero que se le incaute en Estados Unidos y sea devuelto a México.

Según José Luis González Meza y Juan Pablo Badillo Soto, abogados del capo, su cliente desea que los recursos sean destinados a comunidades indígenas.

"Me gustó la declaración. Para qué digo que no si sí. No sé si sea cierta, no puedo verificarlo, pero si es como salió en los medios, que un abogado expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas, yo lo veo bien", dijo en su conferencia matutina.

López Obrador ya se había referido a los bienes del 'Chapo' en julio, cuando manifestó su intención de que esos recursos fueran devueltos a México.

“Creo que todo lo que se confisque y tenga que ver con México se tiene que devolver a México, a todos los mexicanos, y en eso va a estar de acuerdo también el Gobierno de Estados Unidos de entregarnos lo que le pertenece a México", dijo el 18 de julio.

En ese mes, Guzmán Loera recibió una sentencia de cadena perpetua, más 50 años de prisión, por parte de la justicia de EU, además de una multa de 12 mil 600 millones de dólares.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, esa cifra corresponde al dinero que las actividades del 'Chapo' generaron en el vecino del norte y que le pertenecerían a EU.