Para mujeres deberán ser 7 candidaturas a 15 gubernaturas en 2021

Los partidos políticos deberán postular al menos siete mujeres como candidatas en las 15 elecciones de gobernador que estarán en juego en 2021, aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE).

Pese a la oposición de los coordinadores parlamentarios en el Senado, el Consejo General del INE, que preside Lorenzo Córdova, dio luz verde el viernes pasado, con nueve votos a favor y dos en contra, a los criterios de paridad de género.

De acuerdo con Córdova Vianello, esta decisión sin duda atiende el mandato constitucional para alcanzar la paridad sustantiva, incluida en nuestra Carta Magna a partir de la reforma de 2019, realizada por una legislatura paritaria.

“El INE no legisla, pero sí adopta medidas afirmativas que contribuyen a concretar en los hechos el mandato constitucional de una contienda electoral en condiciones de equidad, certeza, transparencia y legalidad. Estamos dando un paso adelante para cumplir con una demanda social muy importante, la paridad y equidad”, aseguró.

De manera previa, los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, que preside Ricardo Monreal, exigieron al INE no tomarse atribuciones que no le competen, ya que legislar es una facultad única y exclusiva del Poder Legislativo.

Por tanto, Monreal Ávila anticipó que la Cámara alta interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Agotaremos las instancias jurisdiccionales, no hay ninguna duda, lo haremos. El Senado, como institución. No se trata de un asunto partidista. Ahora estamos todos juntos defendiendo que las facultades del Congreso de la Unión no sean quitadas, usurpadas o sustituidas.

“No lo vamos a aceptar, y vamos a acudir a las instancias jurisdiccionales que la ley y la Constitución nos establecen y nos facultan”, dijo.

En tanto, el dirigente del PAN, Marko Cortés, anunció que postulará a siete mujeres como candidatas a gobernadoras, porque el PAN tiene la convicción del principio de paridad que sus propios integrantes han impulsado en todas las reformas, sobre todo la de 2019, donde se estableció la paridad total.

Sin embargo, acotó, el PAN, no está de acuerdo en la forma en que lo hizo el INE.