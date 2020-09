Para López-Gatell, críticas son política electoral

Aunque reportó ayer 217 nuevas muertes y un total de 70 mil 821 defunciones en lo que va de la transmisión del COVID-19, además de otros 4 mil 408 contagios y un acumulado de 668 mil 381, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistió en que “no hay duda de que la epidemia va a la baja”, con un descenso continuo desde hace siete semanas.

Por lo anterior, sostuvo que no responderá a las denuncias y críticas de los partidos políticos de oposición, porque son hoy temas de política electoral en las que no se meterá.

“Yo no me meto en política electoral, cualquier partido político tiene derecho a expresarse o a hacer acciones según corresponda y se apegue a la ley. No hay duda que en periodos preelectorales los partidos políticos tienen la necesidad de mostrar que están activos y que tienen alguna función pública que la sociedad pudiera apreciar”, dijo.

Cuestionado sobre las denuncias penales “por negligencia” del PAN, PRD y MC, sólo comentó que “adelante, que todo mundo actúe según su conciencia y ojalá que sea para el bien público”.

Sobre el semáforo epidémico para la próxima semana, recordó que ya 22 estados estarán en naranja y ocho en amarillo, y expuso que de las 32 entidades, sólo siete no redujeron sus casos y que 25 están ya en fase de descenso en las últimas semanas.

...Y el PAN lo denunciará por manejo del COVID-19

El PAN presentará este lunes ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, y quienes resulten responsables, por las acciones, omisiones y negligencias en la atención y desempeño frente a la pandemia del COVID-19, y que sean constitutivos de delitos federales, anunció su líder nacional, Marko Cortés.

De acuerdo con el líder blanquiazul, la denuncia se presentará ante la negativa del gobierno federal de realizar una auditoría externa por especialistas al manejo del COVID en México.

Cortés Mendoza aseveró, en un comunicado, que el recurso establece que, a pesar de las recomendaciones de la OMS y del Consejo de Salubridad General, las autoridades federales, especialmente el subsecretario de Salud, han sido por demás deficientes y negligentes en su actuación, en contra de la vida y en detrimento de la salud de las personas.  Con información de Eduardo Ortega