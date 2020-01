Para 2020, la Comar prevé más de 70 mil peticiones de refugio

El drama y las malas condiciones en que viven los miles de migrantes que provienen de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, nos hacen prever que para este 2020 el número de solicitantes de refugio superará las 70 mil 302 peticiones que se registraron durante 2019, aseveró el coordinador general de la Comisión Mexicana para Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez Silva.

En entrevista con El Financiero, dijo que aunque la mayor parte de las personas que viajan en caravana no vienen por refugio sino con un interés claro de llegar a Estados Unidos, el mayor número de solicitantes son personas que no vienen en caravana y cuyo éxodo será similar al del año pasado, porque las condiciones de inseguridad, violencia y precariedad económica, no han cambiado en sus países.

Andrés Ramírez señaló que esta situación se va a repetir porque además, “el Plan Nacional de Desarrollo está en ciernes, se está apenas haciendo, es una cosa a mediano plazo y todas estas personas vienen por una situación muy difícil en su país, donde muchos son víctimas de amenazas, de chantajes, de extorsiones y pierden muchas de sus pertenencias, por eso se ven en la necesidad de salir, de huir.

“El Programa de Desarrollo Integral es un programa que tiene la intención de atacar los temas desde su raíz, pero desde luego es un programa de inversión y desarrollo a más mediano plazo”.

Indicó que a hasta la semana pasada la Comar tenía registradas, nada más en Tapachula, 97 solicitudes de asilo a raíz de la última caravana, aunque no se puede asegurar si todas estas personas venían en ese grupo, “porque también se da el caso de que muchas personas que ya estaban en territorio mexicano, se presentan a realizar su solicitud”.

El titular de Comar lamentó la situación de los migrantes y llamó a no juzgar de manera “simplista” las amenazas de querer entrar a México por la fuerza.