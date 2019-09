Paquete fiscal para 2020 garantiza que no habrá recesión: Monreal

El Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020 garantiza que la economía de nuestro país sufra una recesión, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila.

Junto con la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara alta, Alejandro Armenta Mier, el también coordinador de la bancada mayoritaria de Morena recibió el paquete presupuestal de manos del subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González.

Al término, Monreal Ávila destacó que las prioridades planteadas en el presupuesto le parece correctas porque priorizan el bienestar, la seguridad y el respaldo a Pemex y CFE.

-¿Se garantiza que con este paquete no habrá recesión? -se le cuestionó.

-Sí, hay garantía. México va a ir por el camino correcto. Me pareció un presupuesto responsable, racional, no vendiendo espejitos, no excediéndose a la expectativa económica y de crecimiento. Me parece un presupuesto verdaderamente responsable y, sobre todo, no acude al endeudamiento para reforzar o para proteger sectores de la población o sectores del Gobierno.

“Eso es muy importante. El presidente (Andrés Manuel López Obrador) cumple con su promesa de presentar un presupuesto responsable, racional, creíble y certero”, sostuvo.