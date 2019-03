Papa Francisco coincide con AMLO en postulados sociales, asegura Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, dijo este viernes que el papa Francisco tiene "grandes coincidencias con los postulados sociales del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador".

A través de un tuit, el canciller informó que visitó al pontífice la semana pasada y le agradeció la cordialidad con la que fue recibido. Además dijo que "le tiene un gran afecto al pueblo de México".

Hace unos días, el presidente López Obrador envió una carta al rey Felipe VI de España y al papa Francisco para que pidan disculpas y reconozcan los abusos perpetrados durante el periodo de la Conquista.

Ante ello, el Vaticano respondió que el pontífice ya se ha expresado sobre los crímenes cometidos por la Iglesia durante ese periodo.

También se difundió que el papa Francisco dijo durante una audiencia privada en el Vaticano que no vendría a México para celebrar los 500 años de la evangelización que se celebra en 2021, de acuerdo con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

La reunión se llevó a cabo el 1 de marzo con algunos miembros del consejo de presidencia de la CEM y fue ahí donde le extendieron la invitación para la festividad de la fe católica en el continente, pero él respondió que visitaría otros países a los que no ha ido antes.

"Aunque me encantaría nuevamente visitarlos, ya he venido al menos una vez, y hay otros países que todavía no he visitado", señaló el pontífice.