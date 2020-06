Pandemia, rostros del desempleo: Mario 'reventó' su tarjeta, debe su auto y lleva 3 meses sin trabajar

Sin ganancias, sin apoyos, sin ninguna certidumbre y con 61 años, don Mario Morales Leañiz lleva tres meses sin reabrir su negocio, su oficio, su empleo de casi 30 años, por la pandemia.

Las restricciones sanitarias no le permiten vivir de lo que vive, hacer lo que sabe hacer: enseñar. La avidez, la habilidad y el conocimiento para ofrecer clases de matemáticas, de física y química particulares a domicilio, por línea o desde su casa, hoy no son suficientes “para sobrevivir, ya no para vivir”.

Sin un programa –dice– para adultos mayores, agotada y sobregirada su tarjeta de crédito, con la deuda encima de su auto, sin un apoyo del gobierno para este tipo de oficios, Mario lamenta además que “por la falta de una estrategia de enseñanza y de evaluación emergentes de la SEP para el sistema nacional educativo, los alumnos están en el desconcierto, en el limbo y suspendieron todo tipo de asesorías. El COVID-19 está fuera de control y la educación en el limbo, como a toda la gente, como al país entero”, reclama Mario Morales.

- ¿Económicamente cómo le afectó la pandemia?

- Muy fuerte. Yo trabajo en dos líneas específicas: una son las asesorías personalizadas en materias matemáticas, física y química; y la otra es la venta de libros para escuelas. Son libros de ejercicios que hago y que comercializo en las escuelas. Hoy mis asesorías se han acabado. Tampoco hay pedidos. ni esperanza de que los haya.

- ¿Se considera un desempleado y víctima del Covid-19?

- Sí, pero más que del virus propio, del mal manejo que han hecho las autoridades. Al principio a la gente nos parecían bien las indicaciones, los pronósticos se veían claros, pero al paso del tiempo creo que se les salió de control. No hicieron un plan acorde a la situación que se estaba viviendo, por ejemplo, en la segunda semana de abril, cuando los contagios se incrementaron notoriamente.

Después, sin importarles la situación y los problemas de la gente, se empezaron a tomar decisiones más para contrarrestar la crítica que para ayudar a nuestra economía personal. Me parece que no hicieron ningún plan de apertura acorde a los tiempos, sino que se hartaron unos gobernadores y se dejó a su criterio. Por eso, con la apertura hay que tener cuidado.

- ¿Y de los apoyos económicos que ofrece el gobierno qué opina?

- Son insuficientes, no digo que no los quisiera, claro que los quiero, además de que son a pagos mensuales chiquitos y sin intereses. Pero, aunque no tengo acceso a ellos, si lo tuviera no veo la forma de poder pagarlos, al menos en este año. Mis gastos ascienden a casi 15,000 pesos mensuales y los préstamos son de 25,000 pesos. Eso me alcanza para dos meses ¿y luego? Tengo una deuda de 10 mensualidades de 3 mil 500 pesos cada una, que ya dejé de pagar por falta de recursos.

- ¿Cómo ve las respuesta de la 4T ante la pandemia?

- Lenta, por desgracia la veo muy lenta. No se ha visto que esté decidida ni que sepa actuar con rapidez. No se ha visto cómo propone resolver la situación económica ni emocional de nosotros. Tan sólo el miércoles se registraron otra vez casi cinco mil contagios y más de 700 muertes, y el propio López-Gatell no ofrece un plan B.