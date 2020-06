Pandemia, rostros del desempleo: ‘AMLO romantiza al pueblo pero no hace nada por él'

Desde marzo 'el ingreso básicament ha sido cero'

El presidente Andrés Manuel López Obrador “debería de ver un poquito más por su pueblo, que a veces tanto romantiza, pero sólo se queda en eso y no nos apoya”, asegura Daniel Peña, propietario del salón de fiestas Real de Catorce, en la delegación San Cristóbal Huichochitlán, en Toluca, Estado de México.

Daniel emplea a cuatro personas de base y a veces requiere de hasta 22 meseros, los cuales desde mediados de marzo pasado, se han quedado sin ingresos, dado que el establecimiento tuvo que posponer o, en el peor de los casos, cancelar fiestas programadas debido a la pandemia del COVID-19.

No obstante, ellos no son los únicos afectados por el confinamiento y el cierre de actividades de la economía no esenciales, ya que de este tipo de negocios también dependen otros, como el mercado de flores y el arrendamiento tanto de loza como de carpas.

Dado la falta de liquidez, Daniel sólo ha podido apoyar a los cuatro empleados de base que trabajan para él y quienes realizan trabajos de mantenimiento tanto a las instalaciones como al jardín del salón de fiestas; sin embargo, la situación no le da para apoyar a meseros o cocineras.

“El ingreso básicamente ha sido cero y (hemos tenido que hacer) algunas devoluciones, que evidentemente se entiende, porque es una situación totalmente extraordinaria.

“Afortunadamente algunos se han reagendado, pero vemos con un poquito de angustia que probablemente nos vayamos hasta octubre y los que habíamos tratado de acomodar en esas fechas, pues vamos a tener que pensar en algo, porque si no se van a tener que posponer hasta el otro año”, refiere.

- Hay demasiada incertidumbre...

- Y no sólo somos nosotros. Si nos ponemos a pensar es el mercado de la flor, los que presentan servicios de meseros, los que rentan loza, todo esto de carpas que en el Estado de México se ve bastante. Es mucha gente que se está quedando sin ingreso.

- ¿Consideras que el gobierno federal debería otorgar apoyos económicos tanto a empresas como a sus empleados?

- Lo que vemos en las noticias es que Pemex perdió tanto, que se siguen continuando las obras que para este momento son innecesarias y pues no son viables. Debería de ver un poquito más por su gente, el Presidente, por su pueblo, que a veces tanto romantiza y sólo se queda en eso y no nos apoya. Evidentemente que hay personas que les va un poquito mejor, que hacen home office, pero hay personas que su trabajo es físico. Sí está complicado.

De acuerdo con Peña, “el gobierno nos ha dejado un poquito desamparados”.

“Tengo familia en el sur del estado y a los invernaderos se les está echando a perder la flor porque ya ni siquiera la están cortando. Nos ha afectado bastante a todos, no sólo a nosotros, también a los grupos musicales o los meseros que a veces tenían otro trabajo en una fábrica o algo así, pero también los descansaron”, agrega.

Especial

Artistas malbaratan su obra y hacen rifas para tener recursos

En su más reciente creación, ‘Juanamache’ plasma el confinamiento con figuras de cartón y colores brillantes: Una familia, un televisor y una jaula que les protege del virus, elaborados con papel, engrudo y pintura. En otra de sus obras, logró darle personalidad al virus SARS-Cov-2 y emplayó con plástico un globo terráqueo, junto con un par de médicos.

Para la artista plástica Juana María Méndez Martínez, el periodo de confinamiento representó la escasez, ante la imposibilidad de vender; indiferencia, por autoridades que ofrecieron créditos y concursos para artistas y artesanos imposibles de acceder, y creación, en un periodo incierto que dejó invisibilizadas a 12 millones de personas que dejaron de percibir ingresos.

La receta para el quedarse en casa: “periódico, engrudo, un poco de pintura y no dejar de sonreír”, relata con optimismo la artista.

‘Juanamache’ se ganó el mote por sus figuras psicodélicas y sus alebrijes garigoleados, forma parte de la Casa del Artesano, fundación que alberga a un centenar de artistas en Aguascalientes, quienes desde marzo pasado se convirtieron en víctimas de la crisis económica.

Primero, ante el cierre de su local por la jornada de sana distancia en las inmediaciones del jardín de San Marcos, ya que el papel maché no es considerada una actividad esencial.

“Todos están de la… unos andan vendiendo tacos, otras andamos vendiendo en línea, pero hay que llevarlo a domicilio o pagar el envío, alguno que otro alcanzó un préstamo de 25 mil pesos, pero no todos”, refiere.

A la crisis que ya vive el arte hidrocálido, se le sumó la cancelación de la Feria Nacional de San Marcos, que supone el santo grial para los productos y servicios turísticos en la entidad.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de la entidad, que dirige Humberto Javier Montero de Alba, durante los dos primeros meses de la contingencia, el sector turismo de Aguascalientes se desplomó 87 por ciento, lo que representó alrededor de 640 millones de pesos que los hoteles, comercios y rubros relacionados con la actividad turística dejaron de percibir.

Ante la imposibilidad de vender en el local de artesanías, la escultora y pintora se ha dedicado a malbaratar su talento en redes sociales, organizar rifas, apostarle a que alguien compre una obra por adelantado o por encargo, mientras comienza un nuevo proyecto junto con el grupo de artesanos para dar clases de manualidades en línea.

En tres ocasiones ha intentado tramitar los créditos para artesanos prometidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero siempre hay ‘peros’, y relata: “Primero, porque no estaba en el padrón… luego, que la dirección de mi credencial estaba mal, la cambié; que se había cerrado hasta nueva orden… que se habían acabado, apenas volví a llamar al teléfono y no me contestaron”.

A la apatía de la Federación, se suma un supuesto concurso elaborado por el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) y otro programa más de mujeres emprendedoras organizado por el municipio, que supuestamente pretendía apoyar a los artesanos; “y sabes quién lo ganó… pues nosotros tampoco, porque de todos los que participamos nadie, puros desconocidos y aquí nos conocemos todos”, denuncia la creadora.

Por lo pronto, Juanamache ya prepara su próxima exposición: “Papel Maché, para el Coronavirus”.