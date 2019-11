PAN y PRI critican “los excesos” en el apoyo logístico brindado a Evo Morales

Los coordinadores parlamentarios del PAN, Mauricio Kuri, y del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, criticaron “los excesos” en el apoyo logístico que el gobierno federal ha proporcionado al expresidente de Bolivia Evo Morales.

“No podemos recibir como un héroe nacional a un dictador. Yo entiendo que esa es como la biblia para ellos que es Nicolás Maduro, Evo Morales, el chavismo de Venezuela, pero no es lo que México quiere, México está preocupado por esos gobiernos autoritarios”, dijo el queretano Mauricio Kuri.

En tanto, Osorio Chong consideró que es positivo que se le dé asilo al político boliviano, ya que México se ha distinguido en el ámbito internacional por esa política.

No obstante, criticó que el gobierno mexicano le permita seguir haciendo activismo político, ya que eso va en contra de lo que dispone la Constitución de nuestro país.

“Y luego, los excesos en el apoyo logístico para llegar, y por supuesto, lo que habían dicho que (el Estado Mayor Presidencial) había desaparecido, lo que habían dicho que no se ocuparía, no sólo no lo ocupan para las y los mexicanos, lo ocupan para un extranjero.

“Para alguien que le están dando demasiadas concesiones, apoyo, respaldo, recursos invertidos, y creo que esto es verdaderamente negativo y contrapone mucho al discurso oficial”, dijo el político hidalguense.