PAN y PRD ven 'extremo un cierre de fronteras', como advirtió Trump

Luego de que Estados Unidos anunció que analiza el cierre de su frontera con México por los casos confirmados en el país de COVID-19, PAN y PRD coincidieron en señalar que este debe ser un tema extremo que esperemos no se dé porque sería gravísimo para ambos países no sólo en el tema de salud, sino para nuestras economías.

Kenia López, senadora por el PAN, y Fernando Belauzarán, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señalaron que México debe ser claro en la estrategia.

“Ojalá que haya cordura y se tomen las medidas necesarias pero no draconianas y no populistas; que se basen más en el conocimiento y no en la alarma y el amarillismo”, apuntó Belauzarán.

Comentó que un cierre de la frontera por parte de EU traería una consecuencia tremenda en nuestra economía ya que la frontera norte es vital para nosotros y el flujo de personas es clave.

“Nosotros esperamos que esto del cierre de la frontera no se concrete, que se tomen algunas medidas de salud, porque si se detiene el flujo va a ser muy dañino para los países.

Comentó también que independientemente de la situación sanitaria, Trump siempre ha tenido la intención de asfixiar la entrada de migrantes a Estados Unidos y este puede ser el pretexto que estaba buscando para sellar la frontera. “Si de por sí nuestra guardia nacional sirve de muro, con el pretexto de coronavirus podría cerrarla aún, por eso insisto que eso complicaría más la situación no solo por la entrada d emigrantes sino por el transito cotidiano de personas que hay en la frontera”.

El presidente de Estados Unidos, anunció el sábado pasado que está evaluando “muy en serio”, imponer restricciones de entrada en la frontera con México para frenar el avance de coronavirus.

Al respecto, la Cancillería mexicana informó que no ha recibido planteamiento oficial alguno por parte del gobierno de Donald Trump e indicó que ambos gobiernos han mantenido estrecha y eficaz comunicación.