PAN y Morena chocan en el Senado por suspensión de sesiones

En medio de la pandemia por el coronavirus, las bancadas de Morena y PAN en el Senado protagonizan un encontronazo por si suspenden o no las sesiones del pleno.

Los coordinadores de la facciones, en el seno de la Junta de Coordinación Política, que preside Ricardo Monreal, buscan alcanzar un acuerdo -a propuesta de Morena- para que la Cámara alta baje la cortina este martes y solicite suspender tres sesiones del pleno.

No obstante, los integrantes de la bancada del PAN, que coordina Mauricio Kuri, están en contra, ya que ellos quieren continuar con las labores legislativas, pero de forma virtual, lo cual -de acuerdo con los morenistas- no tiene un sustento legal.

“De hecho lo que no va a tener sustento constitucional es suspender sesiones, porque la Constitución dice que si vas a suspender por tres o más ocasiones te lo tiene que autorizar la otra Cámara (de Diputados) ¿y qué Cámara va a autorizar si ya se fueron?”, argumento el panista Damián Zepeda.

“Si no hay un acuerdo integral, entonces seguiremos trabajando. Es decir, con menos de cien, que son las recomendaciones, si no hay acuerdo hoy, la Mesa Directiva convocará al próximo jueves; y al martes si no hay quórum; y al jueves si no hay quórum, de manera interminable.

“Si hay acuerdo integral, entonces hoy será la sesión final del periodo y mantendremos abierta la posibilidad de convocarnos de aquí al último de abril, en el caso de ser necesario”, dijo el senador Monreal.