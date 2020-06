PAN rechaza adelantar revocación; AMLO quiere aparecer en boleta porque Morena no tiene estructura: Marko Cortés

En Morena buscan adelantar la realización de la revocación de mandato al 2021 porque Andrés Manuel López Obrador, ante su caída en los niveles de aceptación, le urge aparecer también en las boletas, ya que el partido en el poder, basado sólo en un liderazgo, no tiene estructura, programa y visión de país, aseveró el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés.

En la víspera, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, retó a la oposición a adelantar la realización de revocación de mandato del presidente López Obrador y pasarlo del 2022 al 2021.

Ante ello, el dirigente panista rechazó el reto en videoconferencia de prensa: “nosotros no apostamos a adelantar la revocación de mandato, nosotros apostamos a que el presidente se ponga trabajar y que se concentre”.

De acuerdo con Cortés, los pianistas apuestan a lograr el equilibrio y el contrapeso, que hoy no tienen, en la Cámara de Diputados en 2021: “Nuestra apuesta es lograr una nueva mayoría opositora que permita reconducir la política económica, la política social y la política de seguridad , que desde el Poder Legislativo como contrapeso como la instancia que aprueba la ejecución del gasto se puede conducir la política en México, en todas las materias, y esa es nuestra puesta”.

El dirigente del blanquiazul consideró que hoy la sociedad está desencantada, desilusionada y también con deseos de generar ese equilibrio: “lo podemos lograr ahora en el 2021, y si hoy no nos ve y si hoy no nos oye es porque quizás no nos necesita en el Congreso de la Unión. A partir del 2021 nuevamente todos nos tendremos que sentar a construir y dialogar lo que es mejor para México”, dijo.

Puso énfasis en que el presidente López Obrador ha venido bajando en su aceptación de la sociedad, por lo que también está realizando un despliegue clientelar muy importante de dispendio de recursos públicos.