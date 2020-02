PAN, PRI y MC en el Senado piden reforma integral en materia de procuración de justicia y no sólo al Poder Judicial

Senadores del PAN, PRI y MC pidieron a la bancada mayoritaria de Morena impulsar una reforma integral en materia de procuración de justicia y Poder Judicial, para lo cual urgieron a la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, así como al Poder Ejecutivo, hacer llegar al Senado sus propuestas en la materia.

Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara alta, que preside el morenista Eduardo Ramírez, arrancó formalmente este miércoles el análisis de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside el ministro Arturo Zaldívar.

En la reunión de trabajo, en la que se acordó realizar un parlamento abierto, el senador del PAN, Damián Zepeda, planteó que la propuesta del ministro no resuelve de fondo el problema de la justicia.

Como ejemplo en materia penal, mencionó que de cada 100 delitos sólo 10 se denuncian; de esos 10 sólo siete inician investigación, y de esos siete sólo la mitad llegan al juez.

“Si tú planteas una reforma que sólo le pega al juez, sólo le vas a pegar al 3.5 por ciento de cada 100 delitos, entonces no vas a resolver el problema de justicia”, consideró.

Por ello, consideró que para arreglar el problema de justicia, se tiene que ver la película completa, ya que cuando se le pregunta a la gente por qué no denuncia, la respuesta es porque no vale la pena, cuesta y tarda mucho, y, sobre todo, porque no hay justicia.

“Bienvenida la propuesta pero en nuestra opinión tenemos que ir por una reforma integral. Cuatro aspectos al menos, entre muchos más, estamos debatiendo al interior del grupo parlamentario:

“Autonomía e independencia del esquema completo de procuración de justicia y Poder Judicial, lo cual implica cómo se nombran los ministros de la Corte; dar autonomía presupuestal del Poder Judicial; combatir la corrupción y el nepotismo; y facilitar los procedimientos”, aseveró.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, en su oportunidad, en coincidencia, consideró que no escapa a nadie que los retos en materia de justicia exceden al propio funcionamiento del Poder Judicial, por lo que es necesario que el Legislativo tenga una visión y una aproximación mucho más integral.

“Conocer la propuesta del Ejecutivo, que, por ciento, compartimos cuando vino el Fiscal General de la República a darnos su punto de vista sobre los retos que deben contemplarse para una reforma en materia también de procuración de justicia pues para tener una visión más integral.

“Saber qué vamos a plantear y a considerar en materia de investigación del delito, de formulación de acusaciones ante los órganos judiciales”, refirió.

La legisladora del tricolor consideró, en ese sentido, que es necesario modernizar el sistema de postulación, de análisis, de designación y de requisitos de quienes aspiren a ser ministros de la Corte.

“¿Cómo garantizar el principio de autonomía presupuestal del Poder Judicial? Un principio fundamental también para también seguirle dotarle de esa autonomía e independencia tan importante y toral para que pueda desarrollar bien sus funciones”, añadió.

Por su partes, el senador de MC, Samuel García Sepúlveda, insistió en que es necesario hacer una “gran reforma integral” al tema de seguridad, procuración, administración de justicia y sistema penitenciario.

“Si abordamos únicamente al Poder Judicial, llámese Suprema Corte, claro que es un avance, pero sería mucho más benéfico para el país si, de una vez por todas, hacemos una reforma integral a todo el sistema que tiene que ver con seguridad y procuración de justicia.

“Por eso a MC le gustaría que esta comisión solicite a la FGR que de una vez nos mande sus propuestas para, en conjunto, tener un parlamento abierto y poder antes de este verano de 2021 sacar una gran reforma constitucional que no únicamente hable de carrera judicial, de precedentes, de tribunales de alzada y de nepotismo, y también le entremos a la impunidad”, propuso.