PAN presentará denuncia contra AMLO ante el INE por anuncio de Dos Bocas en jornada electoral

Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), anunció este domingo que su partido presentará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por anunciar, el mismo día en que se celebran comicios en seis estados del país, el inicio de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco.

“López Obrador manda al diablo la legalidad, porque hoy no debería estar promoviendo ninguna acción del Gobierno, cuando una gran parte del país está votando”, dijo el dirigente panista al subrayar que pese a ello “Acción Nacional tiene muchas expectativas de triunfo en varios de los estados que hoy renovarán gubernaturas y diversos cargos de elección popular”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este domingo el inicio de la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco.

Apuntó que “Acción Nacional presentará una queja sobre de esto y sobre todo lo que sea necesario como lo hemos venido haciendo en el INE y en su momento en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”.

En un mensaje a medios al inicio de la jornada electoral en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, Cortés Mendoza aseveró que hasta el momento se realiza una jornada tranquila, aunque con algunos retrasos; sin embargo, convocó a los más de 13 millones de ciudadanos que viven en estas entidades, a que salgan a votar libremente y contribuyan con ello a la democracia de México.

Cortés Mendoza señaló finalmente que la permanencia como dirigente nacional no tiene nada que ver con el resultado de la jornada electoral de hoy. “no tiene que ver una cosa con la otra. “Esta dirigencia ha trabajado intensamente en todos los municipios, distritos y estados en donde tendremos elecciones y por lo tanto no es una cosa que se mezcle con la otra, el resultado que será bueno no tiene que ver con la permanencia. Esta dirigencia fue electa hasta 2021 y por lo menos estaremos ahí hasta entonces.