PAN pide renuncia de Rosario Piedra; Morena pide remoción de Kenia López

Senadoras del PAN exigieron la renuncia de Rosario Piedra Ibarra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); en respuesta senadoras de Morena anunciaron que solicitarán la remoción de la senadora Kenia López Rabadán a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta.

Piedra Ibarra asistió al Senado de República para sostener una reunión de trabajo a puerta cerrada con senadores de dicha comisión, en la que también participó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

Al término del encuentro, ofrecieron un rueda de prensa las panistas Xóchitl Gálvez, Gina Cruz y Kenia López Rabadán, quien aseguró que “varios grupos parlamentarios, incluyendo el PAN” realizaron una reflexión clara y frontal con la presidenta de la CNDH de que debe valorar su estancia en esa institución.

“Alguien que no pueda ser autónoma, alguien que no puede reconocer los errores del gobierno, alguien que no puede emitir recomendaciones, alguien que tiene una sujeción personal de afecto a este gobierno, no puede dirigir la CNDH. Evidentemente la renuncia pasa porque ella lo defina, pasa porque ella, y así se le dijo, ella toma la decisión de continuar o no en el cargo”, sostuvo.

López Rabadán agradeció, ante los reporteros, a los otros grupos parlamentarios de oposición que acompañaron al PAN en esta petición.

De acuerdo con la senadora panista, entregó a la Ombudsman nacional un documento en el cual la bancada del blanquiazul solicita atender el desorden administrativo, atender la exigencia de justicia de las víctimas, solicitar una ampliación presupuestal para la institución, emitir las recomendaciones que están pendientes y defender los derechos de las mujeres.

En respuesta, las senadoras de Morena Martha Lucía Micher, Antares Vázquez y Martha Guerrero, también en rueda de prensa, anunciaron que solicitarán la renuncia de Kenia López Rabadán a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Senado, porque no actuó con institucionalidad.

La senadora Antares Vázquez aseguró que la legisladora panista mintió, ya que lo que declaró en la rueda de prensa no fue lo que sucedió en la reunión de trabajo con la ombudsperson.

“Llama mucho la atención la mentira reiterada de Kenia López Rabadán para tratar este asunto, porque viene de manera hipócrita a decir una opinión muy diferente de lo que dijo en la reunión hace unos minutos.

“Por esta razón y por todo el golpeteo político que se ha dedicado a politizar el tema de las víctimas (...) por eso el grupo de Morena va a solicitar la remoción de Kenia López Rabadán, porque se está violentando la institucionalidad del Senado”, señaló.

De acuerdo con la morenista Martha Lucía Micher, en el encuentro, la panista López Rabadán nunca exigió la renuncia de Piedra Ibarra, sino la panista Xóchitl Gálvez y el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza.

“Consideró, y lo reiteré, lo he dicho público, que la titular (de la CNDH) debería renunciar. Le pregunté expresamente si no considera que ella debería renunciar. Mi posición es esa. La mayoría legislativa no está de acuerdo con eso, pero creo que es importante poner el tema”, aseguró después Álvarez Icaza.