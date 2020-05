PAN pide en el Senado renuncia de Robledo, Alcocer y López-Gatell

La bancada del PAN exigió la renuncia del director del IMSS, Zoé Robledo, y del secretario y subsecretario de Salud, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, respectivamente, por su incompetencia ante la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con los legisladores del blanquiazul, los funcionarias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han cometido omisiones, ya que no sólo no han dotado de más equipo a personal médico y no hay evitado la corrupción en la adquisición de ventiladores sino, además, no han establecido las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Estos funcionarios “deben de renunciar para dejar el puesta o a otros que puedan llevar a cabo un mejor desempeño”, dijo la senadora Guadalupe Murguía.

En videoconferencia, los senadores consideraron que los tres funcionarios han dado malos resultados en la materia, por lo que su solicitud de renuncia no es arbitraria.