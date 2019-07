PAN no avalará a Herrera como titular de Hacienda: Marko Cortés

El PAN no ratificará al recién designado titular de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, porque 'estará como otro florero más del gabinete de Andrés Manuel López Obrador', afirmó el presidente nacional del PAN, Marko Cortés.

El dirigente comentó que la preocupación de su partido “es que no vemos la capacidad y además la autonomía para poder dirigir correctamente las finanzas del país. No podemos ir nosotros a la ratificación de un secretario de Hacienda que lo único que parece que va a hacer es decir: 'sí, señor presidente'”, señaló.

Comentó además que existen aún muchas cosas por aclarar respecto a la salida de Carlos Urzúa de dicha dependencia. “El exsecretario de Hacienda nos debe decir todavía qué es lo que lo motivó a salir, pero el Gobierno debe aclarar todos estos señalamientos respecto a decisiones caprichosas y no basadas en criterios técnicos o científicos ni estudios”.

Respecto al plan para rescatar Pemex, señaló que solo “una carta de buenas intenciones”, porque sólo genera mayor incertidumbre en la empresa y, en breve, se encarecerán sus pasivos y el costo financiero que paga México por su deuda.

Por ello señaló que en Acción Nacional proponen que se cancele el proyecto de Dos Bocas, que implica de 8 a 12 mil millones de dólares, recursos que, señaló, pueden ser dinero tirado a la basura. Al respecto, dijo que dicho proyecto podría ser el barril sin fondo del gobierno de López Obrador, por lo que solicitó que eficiente la operación de las refinerías con las que cuenta el país.

Asimismo, propuso buscar un esquema que aumente la productividad en Pemex, ya que mientras en México la producción promedio es de 14 barriles por empleado, en Brasil la media es de 41 barriles y en Noruega es de 105 barriles por empleado.

Cortés Mendoza se refirió también al tema de Baja California, y aseveró que en un plazo de 30 días, la Comisión de Orden partidista tendrá que emitir el fallo sobre el proceso de expulsión de los diputados panitas que avalaron la ampliación de mandato de dos a cinco años en la entidad.

Dijo que en este caso hubo presión, coacción y corrupción del gobernador electo de Morena en Baja California, Jaime Bonilla, y apuntó que “en Acción Nacional no debe quedar ninguna duda que no nos prestamos a prácticas de este tipo, que las vamos a combatir con toda fuerza, porque no queremos por ningún motivo que quede un precedente de esa naturaleza”.