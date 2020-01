PAN impulsa iniciativa para que Insabi otorgue servicios de salud gratis

La bancada del PAN en el Senado presentará ante la Comisión Permanente una iniciativa para eliminar de la ley el pago de cuotas que tienen realizar los pacientes por los servicios de salud y ampliar la gratuidad al tercer nivel de especialidades en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

La senadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, explicó que el proyecto de decreto plantea reforma a los artículos 36 y el 77 Bis-1 de la Ley General de Salud.

Precisó que la modificación al artículo 36 de dicha ley busca eliminar el pago de cuotas para los pacientes, como lo establece en la actualidad la ley.

“Con esta iniciativa, Acción Nacional está siendo congruente con lo que se ha dicho, inclusive por el Ejecutivo federal, que no habrá cobros en el servicio de salud. Hoy, lamentablemente, la ley los establece”, dijo López Rabadán.

“Vamos a ayudarle al presidente a que honre su palabra y deje de mentir. Vamos a ayudarle a que deje de mentirle a las personas”, agregó.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta precisó, además, que las modificaciones al artículo 77 Bis-1, donde se establece la gratuidad en el primero y segundo nivel, con el objetivo de ampliarla al tercer nivel.

“Le decimos a la mayoría de Morena en este Senado de la República: aquí están nuestros votos, aquí están los votos del PAN, para que sucedan dos cosas: se eliminen las cuotas y entonces sí, efectivamente, la salud sea gratuita en nuestro país, y por supuesto también se amplíe la gratuidad no sólo al primer o y segundo nivel, si no al tercer nivel que por supuesto es de especialidades”, aseveró.

De acuerdo con el senador Damián Zepeda, el sistema de salud en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena es un desastre.

“Un desastre de atención y un desastre de comunicación. No hay reglas, no saben los hospitales cómo tiene de operar, porque no existe una comunicación oficial de que tienen que hacer. Entonces hay una descoordinación, hay una desinformación que lleva a un impacto en los ciudadanos que están pasando un momento crítico de enfermedad”, aseguró.

RECHAZAN SABOTAJE

En tanto, los gobernadores de oposición como Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Enrique Alfaro, de Jalisco, y Diego Sinhue, de Guanajuato, rechazaron que se esté gestando un sabotaje o campaña en contra del Insabi.

Además, junto con otros gobernadores como Javier Corral, de Chihuahua y Francisco Domínguez de Querétaro demandaron al gobierno federal reglas claras en la operación del instituto, así como transparencia en el proceso de operación en cada uno de los estados.

Mendoza Davis anunció que la próxima semana los gobernadores del PAN presentarán al gobierno una contrapropuesta para reforzar el sistema de salud en el país.

“No hay una campaña contra el Insabi”, aseveró tras explicar que lo que se busca es que los servicios mejoren y se garantice la gratuidad.

“Quisiéramos que estuviese ya un poco más consolidado el esquema de operación del Insabi para poder pensar en una adhesión porque estamos a favor de la gratuidad, pero si es importante la gratuidad, también lo es la oportunidad, la eficiencia y la sustentabilidad y la manera en que va a operar”, señaló.

Enrique Alfaro, de Jalisco, dijo que “no hay una campaña en contra de nada, al contrario, lo que nos parece es que hay una falta de claridad absoluta respecto a cómo va a funcionar el nuevo sistema”.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, dijo que se debe garantizar la gratuidad de los servicios de salud a la población que no tiene acceso a instituciones públicas.

Los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, y de Sonora, Claudia Pavlovich, declararon que aún lo están analizando, aunque lo ven con buenos ojos.