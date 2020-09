PAN exige comparecencias de Alcocer, Durazo, Márquez y Torruco

En el Senado, el líder de la bancada del PAN, Mauricio Kuri González, exigió que los secretarios de Salud, Jorge Alcocer; Seguridad, Alfonso Durazo; Economía, Graciela Márquez, y Turismo, Miguel Torruco, no esconderse y comparecer ante el pleno de la Cámara alta.

El político queretano criticó, en rueda de prensa, la negativa del grupo mayoritario de Morena a que los funcionarios comparezcan: “no se escondan, rindan cuentas ante el pueblo de México”.

Kuri González consideró que ante los grandes problemas que vive el país en materia de salud, economía y seguridad, entre otros, los responsables federales deben comparecer y dar explicaciones.

“Hablamos de la vida de miles de mujeres víctimas de la violencia, del dolor de miles de familias que han perdido a algún familiar en manos del crimen, hablamos de la de la angustia y preocupación de millones que han perdido su empleo, su ingreso”, subrayó.

Y agregó: “Más de 700 mil contagiados y 73 mil muertos por COVID-19. Sigue el desabasto de medicinas; La violencia continúa; en lo que va del gobierno van más de 61 mil homicidios dolosos, los feminicidios en aumento; más de 12 millones de personas perdieron su empleo o su ingreso; enfrentamos la crisis económica más profunda en 88 años; los temas prioritarios para los mexicanos son la salud, la economía y la seguridad; no sólo son prioritarios, sino que son urgentes”.

De acuerdo con el coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul, estos no son temas menores, “estamos hablando de la salud de millones de mexicanos, de niños que no tienen medicinas para el cáncer o vacunas, de mujeres que no reciben tratamientos”.