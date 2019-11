PAN exige a Gobierno de AMLO que dé a conocer gastos de asilo de Evo Morales

El gobierno de México debe informar al pueblo cuánto gasta de nuestros impuestos en darle trato de 'rey' a Evo Morales, expresidente de Bolivia, demandó este jueves el vocero del PAN, Fernando Herrera.

Agregó que “el Gobierno niega presupuesto para los niños con cáncer, como denunciaron los padres en el Senado, pero gasta a manos llenas para atender y proteger a un dictador que representa los mismos prejuicios ideológicos que definen a la nueva élite en el poder”.

Herrera indicó que el pueblo tiene derecho a saber cómo se gastan los impuestos que pagan, los cuales se deberían emplear en la compra de medicinas para los hospitales públicos, para apoyar a mujeres golpeadas o reponer el programa de estancias infantiles, entre otros.

El vocero panista dijo que “los algodones que le ponen a Evo Morales, para que no extrañe su vida en Bolivia, revelan que el gobierno mintió cuando dijo que desaparecía el Estado Mayor Presidencial pues ahora, por la adoración que le tienen, sacaron al EMP de su retiro para cuidarlo”

Herrera señaló que, al caso de Evo Morales y su corte, se les podría aplicar la canción de Chico Che, ¿Quién pompo?.

"Ellos traicionaron la democracia, reformaron su constitución y se instalaron 13 años en el poder y el gobierno de México los premia, quizá porque quiere hacer lo mismo, son su ejemplo a seguir, afirmó.

PAN y PRI critican excesos

Los coordinadores parlamentarios del PAN, Mauricio Kuri, y del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, criticaron “los excesos” en el apoyo logístico que el gobierno federal ha proporcionado al expresidente de Bolivia.

“No podemos recibir como un héroe nacional a un dictador. Yo entiendo que esa es como la biblia para ellos que es Nicolás Maduro, Evo Morales, el chavismo de Venezuela, pero no es lo que México quiere, México está preocupado por esos gobiernos autoritarios”, destacó Kuri.

En tanto, Osorio Chong consideró que es positivo que se le dé asilo al político boliviano, ya que México se ha distinguido en el ámbito internacional por esa política.

No obstante, criticó que el gobierno mexicano le permita seguir haciendo activismo político, ya que eso va en contra de lo que dispone la Constitución de nuestro país.

“Y luego, los excesos en el apoyo logístico para llegar, y por supuesto, lo que habían dicho que (el Estado Mayor Presidencial) había desaparecido, lo que habían dicho que no se ocuparía, no solo no lo ocupan para las y los mexicanos, lo ocupan para un extranjero. Para alguien que le están dando demasiadas concesiones, apoyo, respaldo, recursos invertidos, y creo que esto es verdaderamente negativo y contrapone mucho al discurso oficial”, refirió el político hidalguense.

Con información de Eduardo Ortega