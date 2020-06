PAN en el Senado demanda aprobar ingreso básico universal y ley de emergencia económica

La bancada del PAN en el Senado exigió a la mayoría impulsar la aprobación del ingreso básico universal de tres mil 207 pesos para todos los trabajadores formales e informales y, además, la ley de emergencia económica que contemple apoyos, créditos y prórrogas fiscales para reactivar la economía.

En rueda de prensa, los legisladores del blanquiazul destacaron que la pandemia de COVID-19 no sólo ha dejado más de 200 mil personas contagiadas y más de 26 mil fallecidos, sino, además, 12.5 millones de personas desempleadas en abril y no tienen ingresos.

De acuerdo con el senador Damián Zepeda, la Cámara alta y el Congreso de la Unión, simple y sencillamente, no han hecho nada en absoluto por apoyar a los mexicanos.

“No estamos de acuerdo. Hoy venimos a exigir que de inmediato se analice y se vote en el Congreso, en el Senado apoyos directos para los mexicanos, hemos sido claros en nuestra propuesta:

“Ingreso Básico Universal, una línea mínima de bienestar, 3 mil 207 pesos a todos los trabajadores formales e informales; Ley de Emergencia Económica que incluya una serie de iniciativas, apoyos, créditos, prórrogas fiscales, una acción concreta para reactivar la economía y Morena ha dicho una y otra vez no”, aseveró.

El legislador refirió que, desde marzo el PAN propuso poner en marcha estas propuestas, no obstante, han pasado marzo, abril, mayo y junio, y, prácticamente, Morena sigue sin querer votar ni un solo apoyo.

“Hoy queremos alzar la voz y decir: claro que tenemos la madurez para apoyar leyes secundarias del T-MEC, pero no nos engañemos, eso no les va a dar de comer esta mañana, mañana, la próxima semana, a las millones de personas que no tienen ingresos y que están sufriendo por la crisis del coronavirus.

“La demanda es: aprobemos ya un ingreso básico universal; aprobemos ya una ley de emergencia económica; apoyemos ya a todos los mexicanos que están sufriendo por la crisis de salud y de economía”, añadió.