PAN demanda comprar medicamentos y equipo médico con 4 mmdp guardados para rifa

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió al gobierno federal comprar aquí y ahora medicinas y equipo con los cuatro mil millones de pesos guardados que se destinarán a garantizar la rifa del avión presidencia.

En tanto, Marko Cortés, presidente nacional panista, alertó que la salud de los mexicanos corre riesgo ante el desastre de la política de salud del gobierno federal y un panorama de falta de atención médica en los hospitales del país, desabasto de medicinas y servicios más caros.

"Hoy, la salud de los mexicanos corre riesgo. Tenemos falta de atención médica, desabasto de medicinas, niños con cáncer sin tratamiento, servicios más caros y filas interminables de espera", escribió en su cuenta se Twitter donde además difundió un vídeo que resalta la escasez de médicos en ocho entidades del país y "el desastre de la política de salud de AMLO tras eliminar el Seguro Popular".

La propuesta del PAN, dice, es una atención médica gratuita, oportuna y de calidad.

Sobre la exigencia de destinar ya los recursos a la salud, Fernando Herrera, vocero del Comité Ejecutivo Nacional, recordó que el viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció una reserva de 2 mil millones de pesos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado con objeto de garantizar los premios de la rifa del avión presidencial, a los cuales se sumaron los 2 mil millones que entregó ayer la Fiscalía General de la República al Jefe del Ejecutivo.

De esta manera, agregó, en sólo cuatro días el gobierno juntó cuatro mil millones de pesos para garantizar los premios de una rifa de la que espera obtener 2 mil millones de pesos para medicinas. “Es claro que la medida no tiene pies ni cabeza, no tiene lógica e indica que en esta administración nadie sabe sumar, o si sabe se calla para no hacer enojar al presidente”.

Herrera Ávila agregó que no tiene ningún sentido guardar en el bolsillo del gobierno 4 mil millones de pesos para una rifa que busca conseguir 2 mil millones para medicinas. “Si ya se tiene el dinero, lo más lógico es comprar ahora las medicinas y el equipo, no guardarlo; a menos, claro, que todo sea propaganda y no haya ni un peso de los cuatro mil millones que dicen”, apuntó.

"¿Qué clase de gobierno es este que prefiere el dinero en las arcas públicas mientras los enfermos sufren y e incluso mueren por falta de medicinas?", cuestionó.

Afirmó que “es obvio que no se trata de falta de dinero, sino de falta de voluntad, experiencia y capacidad para terminar con un dolor evitable, pues los enfermos no pueden esperar hasta que se realice la rifa, el 15 de septiembre.

El gobierno, apuntó el vocero, demuestra cada día que es insensible al dolor humano, empezó con la cancelación de las estancias infantiles, la desaparición de los albergues para mujeres golpeadas y los comedores populares y nos llevó, en sólo un año, a la peor crisis de salud con la desaparición del Seguro Popular.