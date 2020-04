PAN convoca a cerrar filas contra iniciativa de AMLO para reformar Ley de Responsabilidad Hacendaria

El PAN convocó a todas las fuerzas de oposición en el país a cerrar filas y oponerse a la realización de un período extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión para aprobar modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que facultaría al presidente Andrés Manuel López Obrador a reorientar el gasto público para hacer frente a la crisis económica generada por el coronavirus.

“Es una medida autoritaria y de concentración de poder, por ello, Acción Nacional nuevamente lanza una alerta ante la iniciativa que envió el Presidente de la República, porque ésta lamentablemente distorsiona el equilibrio de poder que debe existir en cualquier democracia. Ésta, estaría debilitando al poder legislativo y concentrando de manera inconstitucional mayor poder en el titular del Ejecutivo Federal”, aseveró el dirigente panista Marko Cortés, quien convocó también a empresarios y organizaciones de la sociedad a formar un frente común contra estas medidas.

“Hoy, Acción Nacional, como Sistema PAN, convoca a las demás fuerzas políticas, a los empresarios, a los organismos de la sociedad civil, para que juntos evitemos la concentración de poder y evitemos un retroceso democrático frente a un gobierno claramente autoritario”, dijo.

A través de una videoconferencia, donde estuvieron presentes los coordinadores parlamentarios en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, Mauricio Kury y Juan Carlos Romero Hicks, respectivamente, así como como la vicepresidenta en la Cámara Alta, Guadalupe Murguía, y el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas del Villa, el dirigente panista advirtió también que recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales para denunciar “estas medidas ilegales y antidemocráticas”.

Acudiríamos ante la Corte y la denuncia internacional en caso de que el gobierno y Morena se obstinen en aprobar una reforma con la que el Presidente, va a aprovechar sin transparencia, sin licitaciones, sin reglas de operación, sin rendición de cuentas, el dinero de la gente y todo para seguir malgastando en sus obras faraónicas y también para seguir ampliando sus clientelas electorales”,

Por su parte, Romero Hicks dijo que no hay materia para convocar a un periodo extraordinario y afirmó: “A nosotros no nos gusta ni el modito ni el anillo al dedo. La pandemia es una desgracia universal y no una varita mágica para poder ampliar los poderes”

Explicó que el diseño de la Constitución es muy claro respecto a quien corresponde la atribución de la aprobación del presupuesto en el contrapeso del poder por lo que es un acto en el que el Presidente propone y la Cámara dispone.

“Es el órgano constitucional que en el diseño -y bien le vendría al Presidente empezar a releer la Constitución para actualizarse, porque lo único que existe es lo que él se imagina en la cabeza-, es que el Presupuesto de Egresos, fracción cuarta, es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Si el presidente quiere hacer modificaciones, bienvenidas, pero no ocurrencias”, señaló.

“Nosotros no estamos de acuerdo en abdicar el poder, atentaría además contra el artículo 49 de la Constitución donde dos poderes no pueden concentrarse en una sola persona”, añadió.

Explicó que la Constitución y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ya establecen los procedimientos para la reasignación del presupuesto en tiempos de crisis.

A su vez, el Coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, afirmó que el gobierno de Morena demuestra su verdadera cara al considerar a sus legisladores como empleados.

Por su lado, Enrique Vargas del Villar advirtió que muchos municipios ya están en quiebra técnica y denunció el intento del gobierno federal de quitarles los 3 mil 300 millones de pesos destinados a infraestructura.

Gobernadores del PAN buscarán todos los caminos políticos y legales para frenar reforma de AMLO

La Asociación Nacional de gobernadores de Acción Nacional (GOAN) afirmó que los mandatarios panistas buscarán todos los caminos políticos y legales para evitar que en el Congreso de la Unión se impulse la reforma que permitiría al Ejecutivo majear libremente el Presupuesto federal en tiempo de emergencia.

"La intención del Ejecutivo de disponer libremente del presupuesto en emergencias debe analizarse con mucho cuidado. Exhortamos a diputados a hacerlo. Por nuestra parte, utilizaremos todos los caminos, políticos y legales, para disuadir esta pretensión", señalaron los mandatarios en su cuenta de twitter.

Dicha declaración se suma al pronunciamiento de la dirigencia nacional, diputados, senadores y alcaldes de Acción Nacional en una videoconferencia, donde llamaron a cerrar filas y crear un bloque opositor para impedir que se realice un periodo extraordinario para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; Baja California Sur, Carlos Mendoza; Chihuahua, Javier Corral; Durango, José Rosas Aispuro; Guanajuato, Diego Sinhúe; Querétaro; Francisco Domínguez; Quintana Roo, Carlos Joaquín; Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y Yucatán, Mauricio Vila, también rechazaron la desaparición del Fondo Metropolitano.

“La desaparición del Fondo Metropolitano afecta gravemente a miles de familias de todo el país que viven en zonas conurbadas. Hacemos un respetuoso llamado a los Alcaldes de la República a manifestar su postura con independencia y determinación".

De acuerdo con la propuesta de decreto del gobierno federal para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviada el pasado jueves a la Cámara de Diputados, “los recursos aprobados para el Fondo Metropolitano que se aplican a través del fideicomiso respectivo, en términos de lo establecido en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 se deberán reorientar para destinarse a programas para el otorgamiento de créditos y apoyos a la sociedad”.

Dicho fondo contempla tres mil 300 millones de pesos para este año.