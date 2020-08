PAN cederá tiempos oficiales para el nuevo modelo de clases a distancia

El Partido Acción Nacional (PAN) cedió los tiempos oficiales que por ley le corresponden para el retorno a clases a realizarse mediante las cadenas de televisión con canales abiertos y la red de televisoras estatales, informó este martes el dirigente nacional de ese partido, Marko Cortés.

En videoconferencia de prensa, dio a conocer que el fin de semana pasado, el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, se comunicó con él vía telefónica para informarle acerca de la nueva modalidad de educación, ya que la pandemia de COVID-19 impide que los niños regresen a clases de manera presencial porque se pone en riesgo su salud.

Cortés comentó que el funcionario le explicó que se van a crear nuevos canales digitales para dar exclusivamente clases a los alumnos.

“Lo que él me pedía es que en estos nuevos canales digitales que serán exclusivos para dar clase pues no haya ningún tipo de publicidad de partidos. Por lo que le pedía es que tampoco haya ningún tipo de publicidad comercial, ni gubernamental, ni ningún tipo de ideologización, que sea claramente un canal nuevo y exclusivo durante el periodo de la pandemia para dar clases.

“De ser así, por supuesto que en estos nuevos canales no vamos a contaminar a nuestros niños, que sean canales exclusivos para la educación y en estos canales que son nuevos y exclusivos no tendríamos en Acción Nacional ningún inconveniente en ceder los tiempos a los que por ley tendríamos derecho”, reveló.

Preocupa deserción escolar

El coordinador de la bancada del blanquiazul, Juan Carlos Romero Hicks, expresó su preocupación de que el nuevo modelo educativo propicie una mayor deserción escolar.

“Hay una serie de aspectos que nos preocupan, por ejemplo, la deserción escolar, la posibilidad de que personas vayan abandonando en el camino su cumplimiento educativo, porque sabemos que la economía no está en buen momento, y hay una enorme cantidad de hogares que no están preparados, porque no tienen electricidad, porque tienen espacios pequeños, porque no tienen agua, porque no tienen acceso a internet.

“Y aunque se diga que se hace un gran esfuerzo, para poder tener la televisión abierta nunca será suficiente. Nada suple a un buen maestro, el que toque el alma, el corazón, que inspira, el que motiva, el que corrige, el que acompaña”, aseveró.

Por ello, hizo un exhorto muy enfático a la autoridad educativa federal para que se haga una mayor alianza con los padres de familia, con los investigadores, con las comunidades educativas y de aprendizaje, porque el nuevo modelo no puede quedarse en ser emisores de información.

De acuerdo con Romero Hicks, educar es un acto de amor, de visión y de esperanza, y que no puede ser exclusivamente transmitir información.

“La educación tiene como ingredientes conocimientos, habilidades, valores, con duchas y actitudes, y ese es el sentido integral que tendremos que aprovechar como sociedad”, añadió.