PAN, a favor de que el PRI presida Mesa Directiva en Cámara de Diputados: Marko Cortés

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, afirmó este viernes que su bancada en la Cámara de Diputados respalda el 'acuerdo fundacional' para que el Partido Revolucionario Institucional presida la Mesa Directiva a partir del 1 de septiembre.

"Nosotros estamos con el acuerdo fundacional, nosotros estamos a favor de la ley, nosotros estamos a favor del cumplimiento de la palabra, y nosotros en Acción Nacional siempre apostaremos por el equilibrio que requiere México", sostuvo durante la reunión plenaria de diputados panistas.

Cortés destacó la labor que han realizado sus compañeros "en una Legislatura que tiene mayoría casi calificada MORENA con sus partidos aliados, que han intentado arrebatar los espacios que por ley nos correspondían como era la Presidencia de la Mesa Directiva en este año legislativo que concluye".

Señaló que se aproxima una 'batalla difícil', ya que la bancada del PT, "en complicidad con MORENA, buscarán leguleyos para no darle a quien corresponde la Mesa Directiva".

Por su parte, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, llamó a principios de agosto a los partidos políticos a la “seriedad y a la responsabilidad”, a dejar atrás el “huachicoleo” de curules y a respetar los acuerdos firmados el 5 de septiembre de 2018, sobre la rotación y los turnos de la Presidencia de la Mesa Directiva.

“Este es un asunto de legalidad, esto no es una rifa y no se debe caer en la tentación de secundar la provocación”, dijo.

Explicó que el “acuerdo fundacional” del 5 de septiembre –al inicio de la actual Legislatura– fue con base en que Morena tenía 252 diputados, PAN 79, PRI 47, Partido del Trabajo 31, el cuarto lugar; Movimiento Ciudadano 28, Encuentro Social 30, Verde Ecologista 11, PRD 20, y sin partido se registraron dos personas

"Por lo tanto, ésta es la legalidad que no se negocia, no vamos a secundar a este tipo de circunstancias, pedimos que haya seriedad. El acuerdo claro fue que la rotación es por orden decreciente” y esta vez le toca al PRI, no al PT", aclaró.