Padres de niños con cáncer se levantan de mesa de diálogo con Segob

Padres de niños con cáncer se levantaron este martes de la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, luego de acusar que solo les están dando evasivas y no responden al problema de desbasto de medicamentos, por lo que advirtieron que los amparos seguirán en cascada en todo el país.

Los señores Omar Hernández e Israel Rivas demandaron, tanto a funcionarios de Salud como de Gobernación, que reconozcan en público el desbasto de medicinas como lo hacen en privado, pues en las conferencias mañaneras aseguran que sí hay medicinas y en las reuniones con ellos aceptan que no.

“Nos comentaron que muchos medicamentos están en Cofepris, pero cuando les pedimos que nos lleven para verlos físicamente nos cambian el tema”. dijo uno de los padres.

Los progenitores comentaron que Gobernación les dijo que la mesa de trabajo será en la Secretaría de Salud, pero ahora “nos tienen que convencer de que van a haber soluciones contundentes para reunirnos nuevamente”, comentó Israel Rivas.

Previo a la reunión que sostuvieron por casi una hora con Alejandro Calderón Alipi, coordinador de Abasto del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el titular de la Unidad de Gobierno de la Segob, Fausto Razo, los padres insistieron que hay desabasto en hospitales de Baja California, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Yucatán, Estados de México y Ciudad de México.

Por su parte, Fausto Razo comentó que para la Secretaría de Gobernación el tema es prioritario y se han tendido los puentes suficientes entre los padres de familia y la Secretaría de Salud.

"Es un tema muy técnico que indudablemente no corresponde y no es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, no es su tema. Sin embargo, no hemos dejado de trabajar en esas mesas porque así ha sido la instrucción”, dijo Razo.

Explicó que la respuesta a la falta de medicamentos es por parte de la Secretaría de Salud, "es la parte que ellos tienen que ver con los procedimientos que tienen".