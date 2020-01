Padres de niños con cáncer, inconformes con respuesta del Gobierno sobre abasto de medicinas

Padres de niños con cáncer quedaron insatisfechos con la respuesta otorgada por la Presidencia de la República, luego de ser recibidos este jueves en Palacio Nacional ante las protestas que han realizado por la escasez de medicamentos para la enfermedad.

Israel Rivas, padre de familia, denunció a medios de comunicación que la respuesta que recibió por parte de Leticia Ramírez, directora de Atención Ciudadana y encargada de recibir al grupo de padres, fue que "solo por hoy hay medicamentos".

“Me preocupa porque no sé por qué les está costando trabajo el abasto. Lo que pedimos son mesas de trabajo, respuestas, les pedimos una mesa interinstitucional, justamente para que no ocurran este tipo de cosas”, dijo al término de una reunión que no contó con la presencia de ningún representante de la Secretaría de Salud.

Asimismo, minimizó la investigación anunciada por el Presidente en contra de los directores de los hospitales públicos que supuestamente están en contubernio con las farmacéuticas, principalmente contra el director del Hospital Infantil de México.

Rivas no descartó la idea de instalar algún plantón o incluso regresar al aeropuerto hasta que no se garanticen el derecho a la salud para sus hijos.

Desde las de la 6:00 horas de este día, los padres de familia se manifestaron afuera de Palacio Nacional para exigir una reunión con el presidente López Obrador.

“Yo tengo otros datos, incluyendo el de nosotros: no hay continuo abasto de medicamentos y dicen que no hay crisis cuando la hay", apuntó.

Luego de permanecer varios minutos afuera del recinto, los manifestantes aceptaron la propuesta de establecer una mesa de diálogo, con el fin de exponer su demanda principal: garantizar el abasto de medicamentos para tratar el cáncer que padecen sus hijos.

En su conferencia matutina, López Obrador anunció un plan para evitar el desabasto de medicamentos en el Hospital Infantil de México 'Federico Gómez' e indicó que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, irá al centro para constatar la existencia y aplicación de medicamentos.