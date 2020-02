Padres de niños con cáncer alistan protestas en garitas y aeropuertos

Los padres de niños con cáncer romperán el diálogo y realizarán protestas en aeropuertos del país, si en la reunión de este lunes con el gobierno “siguen los engaños y las mentiras con el abasto de medicamentos”, pues, pese a sus promesas, “hay una crisis terrible en varios hospitales”.

En entrevista con El Financero, Israel Rivas, padre de una niña con leucemia, dijo que esta semana recurrirán al amparo y organizan ya manifestaciones en diversos estados, que podían ser en un mismo día o escalonados, y podrían incluir la toma de garitas y aeropuertos.

Subrayó que en las reuniones en la Secretaría de Gobernación “sólo nos han visto la cara, pues en un intento de contener nuestras protestas nos dan atole con el dedo. Tras la reunión de este lunes (hoy), si vemos que las cosas no cambian, entre todos los papás vamos a reunirnos para tomar la decisión de romper el diálogo. Nos están tomando el pelo de una manera grotesca”, sentenció.

Añadió que “si ellos se sinceran con nosotros y nos dicen esta realidad, vemos cómo ayudamos, pero con un gobierno que te miente, que te quiere ver la cara, que le echa la culpa a todo mundo y no asume su responsabilidad y encima te regaña, como lo hace la secretaria de Gobernación, pues así no se puede”.

El señor Rivas comentó “nos ven como enemigos, no hay empatía, dicen que la hay porque les está pegando políticamente, pero no hay intención de, por humanidad, decir ‘vamos a resolver esto y que el problema se acabe’, no se ve eso; en los hechos sigue la crisis”.

Resaltó que, pese a las promesas de que se iba a resolver el desabasto de medicamentos, “en el hospital Infantil las cosas siguen más o menos y tenemos medicamento por lo menos para dos semanas, pero en los hospitales de Guadalajara, Tijuana, Oaxaca, Coatzacoalcos, Puebla, por ejemplo, la situación es terrible y están desesperados”.