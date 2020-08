Padres de familia y directivos de escuelas particulares deben resolver el rubro de las cuotas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que las escuelas particulares deben resolver el tema sobre el pago de cuotas, mientras que el Gobierno solo debe revisar en qué puede ayudar.

Recordó que el próximo 24 de agosto inicia el ciclo escolar 2020-2021, para el cual el Gobierno tiene un acuerdo con televisoras para la transmisión de clases.

"Sí hay un problema en el caso de las escuelas privadas, eso tiene que atenderlo en cuanto a cuotas, arreglos, lo tienen que ver los padres y los dueños de los colegios particulares", apuntó.

Añadió que él es de la idea de que el Gobierno no intervenga en el acuerdo pues este debe ser entre las partes, por lo que el Gobierno no debería poner reglas y limitaciones ante la situación difícil por la que pasan las escuelas particulares.

El mandatario federal dijo que no es solamente decir "bajen las colegiaturas", pues estas instituciones deben cubrir costos.

"Que no sea obligatorio, sino que se llegue a acuerdos entre los padres de familia y los directivos en las escuelas, y nosotros ver en qué podemos ayudar. Tenemos que garantizar primero la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares, y también no dejar abandonada la educación particular", indicó.

La educación debe ser una prioridad para cualquier Gobierno, concluyó.