Padre de alumna asesinada critica versión del sombrero

Jorge Quijano, padre de Ximena, la estudiante colombiana de medicina, asesinada en Puebla junto con dos estudiantes más y un chofer de Uber, aseguró que “resulta absurdo” creer que el multihomicidio tenga que ver con un sombrero.

Este miércoles, Gilberto Higuera Bernal, encargado del despacho en la Fiscalía de Puebla, dijo que durante la Feria de Huejotzingo, a donde acudieron los estudiantes, Ximena tuvo una discusión con Lisset ‘N’ por un sombrero. “Sabemos que fue Ximena la que más lesiones por arma de fuego recibió. Así que no podemos dejar de considerar lo relativo a esta discusión por el sombrero como un elemento que pudo haber detonado la agresión”, dijo al revelar la detención de tres presuntos responsables del hecho.

En entrevista con El Financiero, Jorge Quijano recordó que previo a la desaparición, tuvo contacto con Ximena y le comentó el hecho.

“Yo entregué esa información a la fiscalía. Parece que el sombrero se lo quitaron y más tarde su compañero le dijo ‘este sombrero no es el tuyo?’ y Ximena dijo sí, y se lo entregaron, pero no fue una riña”, dijo. “Sólo es un suceso que les comenté, pero es absurdo, no lo puedo creer que se piense eso”, agregó.