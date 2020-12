Pablo Hiriart, Darío Celis y Raymundo Riva Palacio, entre las columnas más leídas de la semana

'Échale un ojo' a las cinco columnas más leídas por los lectores de El Financiero de esta semana que corrió del 7 al 11 de diciembre de 2020. Destacan las opiniones de nuestros analistas Pablo Hiriart, Darío Celis y Raymundo Riva Palacio.

¿Qué pasó con las elecciones en Venezuela donde el gobierno de Nicolás Maduro recuperó el control de la Asamblea Nacional? ¿Qué sucede con la reforma a ley del outsourcing? ¿Andrés Manuel López Obrador está realmente preocupado y ocupado ante la crisis nacional por el aceleramiento de la pandemia? Checa esta información en estas columnas, las más leídas de la semana.

1.- Domingo negro en Venezuela

Las elecciones en el país sudamericano dejó una enseñanza: que las victorias morales sobre los gobiernos autoritarios no sirven para nada, escribe Pablo Hiriart. "Con una abstención del 70 por ciento, el gobierno recuperó el control de la Asamblea Nacional", afirma.

"El domingo seis de diciembre pasado, uno de los países más ricos de América Latina e histórico lugar de refugio para los perseguidos por dictaduras, recibió el último palazo de tierra sobre los restos de su democracia", explica.

2.- La ocurrencia que costará casi 7 mil mdp

El gobierno mexicano se propuso respetar los derechos laborales y dar base a unos 500 mil trabajadores al servicio del Estado que están subcontratados. Sin embargo, el presidente López Obrador no ha explicado que en el Presupuesto de Egresos del próximo año no hay recursos públicos, dice Darío Celis.

"Expertos en finanzas públicas estiman que para basificar a este volumen de empleados, el gobierno requiere un presupuesto anual, sólo de salarios, de entre 6 mil y 7 mil millones de pesos", explica.

3.- Pilatos López Obrador

Raymundo Riva Palacio dice que al presidente Andrés Manuel López Obrador le preocupan y ocupan muy pocas cosas. Afirma que en los últimos días ha dado una nueva muestra de sus alcances, cuando ante la crisis nacional por el aceleramiento de la pandemia, el mandatario mexicano ni se preocupó.

"¿No quieren contagios ni muertes?, le dijo a los mexicanos, pues quédense en sus casas. Pero si no quieren, pues no lo hagan, porque el gobierno tampoco los obligará. López Obrador no hará nada más. Si mueren serán su responsabilidad", señala.

4.- Continúa la farsa

Hubo cambios en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, en este caso la eficiencia no es lo importante, sino la lealtad, comenta Raymundo Riva Palacio. Afirma que se valió de aquello a lo que nos tiene bastante acostumbrados, las chapucerías.

"Todos los nombramientos, salvo el de la capitana de altura Ana Laura López Bautista, que al ser nombrada coordinadora general de Puertos y Marinas, confirmó el Presidente que esa área que siempre fue civil pasa a control militar, tienen como común denominador que forman parte de su círculo cercano, lo que le garantiza lealtad", escribe.

5.- ¿Qué quiere el Presidente?

En esta columna, Raymundo Riva Palacio comenta que hubo una reunión para desayunar entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para revisar la agenda legislativa y alinearla con las prioridades de Palacio Nacional.

"Varios fueron los temas que desahogó en su nombre el eficiente senador Monreal, quien puso los votos para cimentar, inopinadamente por deseo del Presidente, un narcoestado", dice el analista. Y se pregunta: "¿Quiere el Presidente un narcoestado?".

