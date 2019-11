Ovidio Guzmán no tiene una orden de aprehensión en México: Durazo

Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo este jueves durante su comparecencia ante diputados que no existe una orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo', razón por la que su domicilio no fue asegurado.

Durante su comparecencia en San Lázaro, Durazo señaló que existe una orden de detención con fines exclusivos de extradición, ya que los delitos que ha cometido no fueron en México.

"No se aseguró el inmueble porque esta persona (Ovidio Guzmán) no tiene en nuestro país, y ustedes no lo van a creer, pero no tiene en el país una orden de aprehensión", dijo Durazo.

"Hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición. Los delitos por los que se le acusan fueron cometidos en otro país y no en México", agregó Durazo.

Señaló que el actual Gobierno está lejos de establecer una negociación con el crimen organizado ante las críticas de legisladores de oposición.

"Somos un Gobierno honesto, transparente y socialmente comprometido, como no lo ha tenido nuestro país, y está lejos de las políticas del Gobierno establecer una negociación con el crimen", señaló.