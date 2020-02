Outsourcing, una de las tres prioridades legislativas de AMLO, porque deja fugas al fisco por 350 mil mdp: Gómez Urrutia

El presidente de la Comisión de Economía del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, rechazó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le haya instruido 'congelar' o dejar 'light' el dictamen que regula la subcontratación ilegal.

De acuerdo con el líder del sindicato minero, el titular del Ejecutivo, por el contrario, ha dicho a los senadores de Morena que la reforma del outsourcing, que deja una fuga al fisco por 350 mil millones de pesos, es una de sus tres prioridades legislativas.

Consideró, por tanto, que éste es un momento de definición importante del Estado mexicano para recuperar recursos y evitar esas fugas que no dejan de ser fraudes fiscales, sobre todo cuando utilizan facturas falsas.

“Y los fraudes fiscales se sancionan penalmente, aquí y en cualquier país del mundo”, aseveró y agregó:

“Hace alrededor de tres semanas tuvimos un desayuno con el presidente (López Obrador) todos los senadores del grupo parlamentario de Morena y él habló de que (el outsourcing) era una de sus tres prioridades más importantes para este periodo legislativo. Entonces no, yo no he recibido ninguna instrucción, al contrario, ni señales, ni mensajes, ni directos ni indirectos, ni paloma mensajera”, aseguró.