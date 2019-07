Osorio Chong pide investigar si diputados recibieron recursos para aprobar gubernatura de 5 años en BC

Es necesario investigar si legisladores de Baja California recibieron recursos para votar a favor de la ampliación del periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla, consideró este martes Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI en el Senado.

Para Osorio Chong, es necesario señalar a los legisladores de todos los partidos, especialmente a los del suyo, ya que ha trascendido, señaló, que recibieron recursos para otorgar su voto a favor.

Esos legisladores no solo deben ser sancionados conforme a la ley, sino castigados al interior de sus partidos, señaló el senador.

“Por supuesto que no se va a quedar así, por supuesto que nosotros lo habremos de señalar a quienes se prestaron a votar a favor y quienes se prestaron a entrar a la ilegalidad, y a quienes se prestaron a la corrupción recibiendo recursos porque así se dice al respecto de su voto”, aseveró.

La noche del lunes, el Congreso de Baja California avaló modificar su Constitución local para que el morenista se mantenga en su cargo por cinco y no dos años, como establecen las leyes locales.

El pasado 29 de mayo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Baja California, la cual establecía que la duración del próximo periodo de Gobierno fuera de seis años y no de dos.

En tanto, para el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri, es “una pena” y “una vergüenza” que sus compañeros de partido hayan votado a favor de ampliar el periodo de gobierno del morenista Jaime Bonilla.

Además, abrió la posibilidad de que el bloque de oposición en la Cámara alta, conformado por las fracciones del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática (PRD), presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual ya es impulsado desde los partidos.

“Es una vergüenza para aquellos que llegaron por un partido y que en este momento están fallándole, si no están fallándole a la sociedad. Espero que los diferentes municipios, los cinco municipios de Baja California, puedan evitar esta inconstitucionalidad y, si no, por supuesto, haremos una acción de inconstitucionalidad para que esto no se vaya a cinco años”, apuntó Kuri.