No hice pacto con Javier Duarte para detención: Osorio Chong

El exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, negó este martes que hubiese un acuerdo en el arresto del exgobernador de Veracruz Javier Duarte.

Osorio Chong fue señalado por el exgobernador veracruzano como uno de supuestos los negociadores de su entrega a las autoridades en abril de 2017 en Guatemala. Duarte fue extraditado a México en julio de ese mismo año. Desde entonces, permanece preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.

Otros de los señalados por el exmilitante del PRI son los entonces funcionarios Eugenio Ímaz (Cisen) y Felipe Muñoz (subprocurador de la Procuraduría General de la República).

"No fue un acuerdo, fue una petición de darle gobernabilidad a Veracruz", indicó en entrevista para Grupo Fórmula.

Osorio Chong descartó haber tenido contacto con familiares o abogados de Duarte.

"No tuve ningún contacto con absolutamente nadie ni de él ni de sus abogados", dijo

Sobre el video dado a conocer el lunes sobre la detención del exgobernador, el ahora senador hizo hincapié en que él no realizó ningún acuerdo.

"Al negar, como lo estoy haciendo públicamente, pido pruebas, que las presente. Dice que las tiene; yo estoy contundentemente negando. Hay que buscar a las otras autoridades", puntualizó.

Osorio Chong comentó que tampoco conocía si la Procuraduría General de la República realizó ese supuesto trato.

"Tampoco conocía que tuviera algún acuerdo, y si lo hicieron, lo hicieron sin que yo me enterara", mencionó.

En la entrevista, también negó haber citado a Duarte en su oficina para pedirle su renuncia y la organización de la entrevista en Televisa, la cual fue otorgada al periodista Carlos Loret de Mola.

"Lo que sí le dije es que si estaba libre de culpa de las acusaciones, 'si no tienes culpa de los señalamientos de corrupción, pide licencia y enfréntalas'. Él dijo que le faltaba un mes en el cargo (...) Dijo 'está bien'. Después de una plática de dos horas, me comentó que quería hacerlo de la manera correcta, 'quiero dejar clara mi posición'. Yo le señalé que era su decisión. Da la entrevista con Loret, pero yo no tuve nada que ver con esa entrevista. Él dice ' voy a hacer lo correcto mediáticamente", destacó.