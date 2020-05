Organizaciones de mujeres cuestionan criterios del Gobierno para determinar como falsas llamadas de auxilio

La organización EQUIS, Justicia para las Mujeres, cuestionó este viernes los criterios del presidente Andrés Manuel López Obrador para definir cuando una llamada de auxilio es falsa o no, luego de que más temprano afirmara que el 90 por ciento de llamadas en casos de violencia contra mujeres eran falsas.

Maïssa Hubert, subdirectora de la organización, señaló en entrevista para El Financiero que pareciera que el mandatario confunde a la ciudadanía al en realidad referirse a las llamadas procedentes o no procedentes del 911.

"Yo creo que está confundiendo voluntariamente a la ciudadanía porque me parece que se está refiriendo al tema de llamadas procedentes y no procedentes del 911. El 911 tiene un primer filtro, que decide si las llamadas son procedentes de su servicio de atención o no. En caso de que pasen el primer filtro, se da atención a las personas", comentó.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México se registró un aumento del 22.3 por ciento en las llamadas al 911 para reportar violencia de género durante marzo, en medio de la cuarentena por la pandemia de COVID-19.

Esto quiere decir que en el país se registraron 155 llamadas por hora en marzo por diversos tipos de violencia contra la mujer. En total, hubo 115 mil 614 llamadas en el mes, un aumento con respecto a las 94 mil 518 registradas en febrero de 2020.

"Si es procedente o no procedente (la llamada al 911), no significa que una llamada sea falsa. Quiere decir que no es procedente del 911, que no puede dar atención, pero no sabemos los criterios que puedan definir si es procedente o no procedente, y tampoco entendemos cuáles son los criterios que utiliza el presidente para referir si una llamada de auxilio es falsa o no", apuntó Hubert.

En tanto, María Dolores Blancas Rueda, superviviente de violencia y presidenta de Casa Gaviota, una organización que atiende a mujeres víctimas, señaló que sí ha habido un aumento en las solicitudes de ayuda que han recibido por parte de mujeres durante la contingencia sanitaria.

"No tengo con qué expresar lo que el presidente habla sobre que el 90 por ciento de llamadas son falsas, como si las mujeres nos dedicáramos a hacer llamadas para vacilar. ¿Con qué sentido hablaríamos las mujeres para pedir una ayuda o hacer una denuncia, con qué intención podrían decir que fueron el 90 por ciento de las mujeres dedicadas a llamar por teléfono y que fueron llamadas falsas?", cuestionó en entrevista.

"Es una ceguera social. Ni siquiera falta de conciencia, una ceguera social en temas de mujeres. Él tiene esta ceguera, además es una violencia porque la omisión también es violencia, y él está siendo totalmente omiso a la problemática de las mujeres que están siendo violentadas", añadió Blancas Rueda.

Debido al aumento en el número de solicitudes de ayuda, Casa Gaviota convocó a psicólogas voluntarias para apoyar y dar contención a mujeres víctimas.

Por otro lado, la Red Nacional de Refugios (RNR) emitió un comunicado este viernes en el que reconoció las acciones del Gobierno actual para atender a las mujeres de las violencias de género, las cuales, aún así, no son suficientes.

"Es indispensable visibilizar los múltiples factores que limitan que las mujeres realicen denuncias al estar conviviendo con sus agresores durante la cuarentena. Si las denuncias al 911 son falsas, así como el incremento de violencia familiar que han declarado fuentes oficiales como Inmujeres, Segob y el SESNSP, les solicitamos rindan cuentas y den sus declaraciones al respecto", indicó la red.

La organización también reportó que en abril se incrementó en 77 por ciento el número de mujeres, niñas y niños atendidos en los refugios y centros de atención externa, en comparación con el mismo mes en 2019.

En tanto, Hubert recordó que el 6 de mayo diversas organizaciones en defensa de las mujeres publicaron una carta abierta a López Obrador y la Secretaría de Gobernación para externar la incertidumbre por las medidas de austeridad del Gobierno frente a la pandemia, en relación a lo que sucederá con los programas orientados a derechos humanos de las mujeres, sobre la atención y prevención de la violencia que viven.

En el momento, la Red Nacional de Refugios indicó que los 69 espacios con los que cuenta estaban al 80 por ciento o hasta en el 100 por ciento de su capacidad de atención para víctimas de violencia.

"En el contexto actual donde existe evidencia de un aumento de la necesidad de atención para mujeres en situación de violencia, nos parecía una situación altamente preocupante, pero con las declaraciones de hoy del presidente, la preocupación es aún mayor. El presidente no solamente está diciendo que la violencia contra las mujeres no aumenta durante la contingencia, sino que las llamadas de auxilio son falsas. ¿En qué situación nos deja frente a los recursos para atender a esas mujeres que ni siquiera el presidente está reconociendo?", puntualizó Hubert.

Violencia contra mujeres durante el confinamiento

De acuerdo con datos de la Red Nacional de Refugios, del 17 de marzo al 20 de abril de este año, han brindado orientación y atención a través de líneas telefónicas y redes sociales a 2 mil 633 personas, de las cuales el 76.26 por ciento son mujeres. El restante se divide entre instancias de Gobierno (13.19 por ciento) y hombres (10.55 por ciento).

"Las solicitudes han sido mayormente sobre atención y acompañamiento ante las violencias machistas, de mujeres en situación de violencias como familiares y amistades que fungen como redes de apoyo, recibidas de 27 estados de la República Mexicana, concentrándose el 44 por ciento en la Ciudad de México y el Estado de México", puntualizó la RNR.

En el mismo periodo, la organización realizó siete traslados en el interior de la República y cuatro rescates a mujeres y sus hijos e hijas que vivían situaciones de riesgo en medio de la contingencia sanitaria.

"57 por ciento de las mujeres que se contactaron con la RNR reflejaron vivir violencias por parte de sus esposos o parejas. El 26 por ciento se encuentra en un rango de edad de 21 a 30 años, el 20 por ciento entre los 31 a 35 años y un 12 por ciento de 36 a 40 años", destacó también la red.

En cuanto al tipo de violencia en contra de las víctimas durante el mismo periodo de confinamiento por la contingencia, las cifras son las siguientes: el 23 por ciento de mujeres refirieron ser víctimas de violencia emocional, 37 por ciento sufrió violencia física, y el 17 por ciento de todas las formas de violencia (física, sexual, emocional, patrimonial y económica).