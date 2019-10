Orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán López es con fines de extradición, revela López Obrador

La orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el 'Chapo' Guzmán, y por la que fue capturado en Culiacán, Sinaloa, es con fines de extradición, reveló este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Sí, es contra Ovidio Guzmán López. Orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal", confirmó en conferencia de prensa desde Oaxaca, Oaxaca.

Más temprano, el presidente señaló que Guzmán López fue detenido el jueves en Culiacán como parte de un operativo para dar cumplimiento a esa orden.

Sin embargo, el gabinete de seguridad propuso que el hijo del 'Chapo' Guzmán fuera liberado debido a una serie de balaceras que se registraron en esa ciudad tras la detención.

“Se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres, eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas”, dijo.

El jueves, José Luis Meza, uno de los abogados de Joaquín Guzmán en México afirmó que Ovidio ya no estaba detenido.

"A mí me llamaron y me dijeron que Ovidio se había comunicado por la noche y qué el mismo comentó que no estaba desaparecido ni detenido y que se encontraba bien de salud", dijo Meza en entrevista telefónica con El Financiero.

Ovidio Guzmán López, de 28 años, fue acusado en 2018 del delito de conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas y mariguana de México y otros países a Estados Unidos entre 2008 y 2018, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EU.