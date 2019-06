Oposición plantea que consulta de revocación sea después del 1 de diciembre del 2021

Los presidentes nacionales del PAN, PRI, MC y PRD anunciaron que solo aceptarán la consulta ciudadana para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador solo si se realiza después del 1 de diciembre del 2021.

En un acto efectuado en la Cámara de Diputados, el dirigente nacional panista Marko Cortés; la priista, Claudia Ruiz Massieu; Clemente Castañeda, de MC; y Ángel Ávila por el PRD, advirtieron que aprobarán esa figura constitucional en el Senado de la República solo si es propuesta por los ciudadanos y no por el presidente.

Los dirigentes nacionales también plantean que el ejercicio sea realizado por un órgano ciudadano.

Marko Cortés, presidente del PAN, propuso que el Senado de la República retire de la agenda la minuta de dicha reforma –aprobada ya por la Cámara de Diputados- “para que no esté la tentación latente de sacar adelante algo que vendrá a ser completamente injusto, buscando que el presidente vaya al referendo”.

Los dirigentes además rechazaron el intento “del partido en el Gobierno” de imponer una reforma electoral, que “carece de consenso” y busca “desaparecer, centralizar o controlar los órganos electorales”, lo que afectará el sistema nacional electoral.

Por ello, pidieron establecer una mesa de diálogo para trabajar en una reforma electoral y de Estado “integral, de consenso, con planteamientos, objetivos y rumbo claro, sin ocurrencias ni en la búsqueda a rajatabla de un ahorro de recursos, en perjuicio de las instituciones y sin escuchar alternativas".

López Obrador señaló en su conferencia de prensa de este miércoles que está abierto a que la fecha de la consulta sea una diferente a su propuesta del 21 de marzo de 2021.

"Si no aceptan en marzo y no aceptan en junio, que serían elecciones intermedias, pues se podría ver otra fecha, solo que se haga el compromiso de que no se haga otro gasto adicional", manifestó.