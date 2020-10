Oposición no quita ‘el pie del freno’ para defender fideicomisos

Con votos en contra de las bancadas del PAN, PRI, MC, PRD y PT, Morena y sus aliados del PES y PVEM, buscaba, al cierre de esta edición, aprobar en el pleno del Senado el dictamen en materia de extinción de fideicomisos, equivalentes a 68 mil millones de pesos.

En una ríspida sesión realizada en la vieja casona de Xicoténcatl, ante la toma de la sede de Reforma por manifestantes, la senadora Geovanna Bañuelos, líder de la bancada del PT, anunció su voto en contra del dictamen y propuso a la mayoría preservar 37 fideicomisos.

“Disentir no significa abandonar o claudicar nuestro proyecto. Disentir también significa construir. Decirle que no en ocasiones al Presidente también es una forma de ayudar al pueblo de México”, aseveró la zacatecana.

El morenista Germán Martínez, quien, junto con sus compañeros de bancada Ifigenia Martínez y Ricardo Ahued, había anticipado su voto en contra, soltó: “No me aflijo ni me aflojo, y sólo me arrodillo ante mis principios y mi conciencia”.

En el debate, el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, aseveró que la mayoría de Morena y al Ejecutivo “traicionan” a sus votantes: “En las últimas semanas, hemos sido testigos de actitudes y operaciones que acercan más al presidente López Obrador a Huerta que a Juárez”.

El perredista Juan Manuel Fócil cuestionó: ¿Van acaso a desaparecer al Ejército porque Estados Unidos detuvo al exsecretario de la Defensa Nacional por vínculos con el narcotráfico por corrupción?

“La respuesta es no, porque el hecho de haya corrupción no es sinónimo de que deben desaparecer las instituciones”, dijo a los morenistas.

La priista Nuvia Mayorga lamentó que los más de 68 mil millones de pesos que obtendrá el gobierno con el “fidecomicidio” serán para cerrar el boquete presupuestal de este año y encarar el año electoral de 2021.

En el arranque de la sesión, la panista Martha Márquez exigió la salida del pleno al morenista Alejandro Armenta, quien hace alrededor de 10 días dio positivo a COVID-19.

La priista Claudia Ruiz Massieu solicitó un examen médico que validará el estado de salud del poblano; el senador se mantuvo en su escaño.

Durante la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, tomó la protesta como senador a Francisco Javier Salazar, suplente de Marco Antonio Gama Bastarte.