Oposición exige a AMLO rectificar, pues crecer al 0.1% 'es mediocre'

Dirigentes nacionales y legisladores federales de oposición criticaron ayer el “mediocre e irrisorio crecimiento económico” del 0.1% en el segundo trimestre del año.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió que “lamentablemente se confirma la desaceleración económica en México. El INEGI reporta crecimiento negativo en términos reales con respecto al mismo trimestre de 2018. Urge que el gobierno reconozca los errores y corrija el rumbo”.

La presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la panista Patricia Terrazas, apuntó que “es preocupante que se conformen con un mediocre 0.1 por ciento sólo para decir que crecimos; la realidad es que vamos mal.

“En números concretos, en ingresos vamos muy mal, son 70 mil millones de pesos menos con respecto a lo programado, 2.5 por ciento menos; en ingresos petroleros, 20.7 por ciento menos; en IVA, 3.3 por ciento menos; en ISR, uno por ciento menos. En general los ingresos no dan como se programó y como se esperaba”, alertó.

Además “se gasta menos, se desactiva y se hunde la actividad productiva, se desmantelan las instituciones, no se invierte en turismo, en agricultura. No, vamos muy mal, y debemos pensar qué hacer para acelerar la economía, porque a pesar de sus números optimistas, este país, si no lo atendemos, se va a morir”, sostuvo.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD calificó de “irrisorio” que el propio presidente López Obrador aplauda el crecimiento del 0.1 por ciento del PIB durante el segundo trimestre de 2019, y asegure que “está muy bien”, cuando esas cifras revelan que el país está entrando a un estancamiento y a una desaceleración económica.

La DNE perredista, integrada por Ángel Ávila, Karen Quiroga, Adriana Díaz, Fernando Belaunzarán, Camerino Márquez, Estephany Santiago y Arturo Prida, señaló que con la evolución mínima de las cifras se avizora que, en su primer año de gobierno, “López Obrador no llegará ni a la mitad del peor año del ex presidente Enrique Peña Nieto”, y previeron que “la economía se mantendrá débil y estancada en lo que resta del año, contrario a sus promesas de campaña”.

El secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el perredista Antonio Ortega, recomendó que “el presidente López Obrador tendrá que rectificar su experimento de ‘economía moral’ y dejar en libertad a la Secretaría de Hacienda, para que tome las medidas de reajuste conducentes anunciadas el lunes pasado.

“El país está a la deriva y el secretario de Hacienda tiene la responsabilidad de decirle qué medidas pueden aliviar la situación y sacar a México del hoyo en el que se encuentra; esperemos que haya sensatez, habilidad y contundencia del secretario Arturo Herrera para que el presidente acepte sus juicios y decisiones”, planteó.

“No hay nada que festejar y el presidente debe aceptar que hay otros datos que nos pueden permitir avanzar”, dijo la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez.

Aseguró que si se considera la promesa de campaña de que el crecimiento sería de 4 por ciento anual, estamos muy lejos de dicha meta. “Lo que es cierto es que no vamos bien y en vez de festejar se deben tomar cartas en el asunto, tomar en cuenta lo que dicen expertos.

“El presidente debe, finalmente, aceptar que hay otros datos que nos pueden permitir avanzar y tener el crecimiento que todos queremos”, expuso.