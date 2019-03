Oposición en el Senado se unirá contra dictamen sobre revocación de mandato

Las bancadas del PRI, PAN, MC y PRD en el Senado de la República rechazarán en bloque la reforma constitucional para establecer la revocación del mandato, la cual será discutida en parlamento abierto y votada la semana próxima.

De acuerdo con senadores de oposición, aprobar el dictamen enviado por la Cámara de Diputados en sus términos no sólo representaría una intervención directa del Ejecutivo federal en las elecciones de 2021, sino además podría ser la antesala de una reelección presidencial.

El líder de los priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que todos los grupos parlamentarios de los partidos políticos de oposición votarán en contra de la revocación que se ha planteado.

“Lo que se ve es una intervención directa en procesos electorales por parte del Ejecutivo federal. El dejar la (misma) fecha (de las elecciones) es hablar de querer regresar a esos tiempos de la que ellos mismos señalaron en que se decía que había intervención de los gobiernos en las elecciones.

“Nosotros decimos sí a la revocación, pero no en el año electoral, no que se pegue a ningún otro proceso electoral, que sea regulado por la autoridad electoral y que, por supuesto, siempre sea convocada por los ciudadanos y no a modo del gobernante en turno”, sostuvo.

El líder de la fracción perredista, Miguel Ángel Mancera, aseveró que el dictamen no puede apoyarse en los términos en que fue enviado por la Cámara de Diputados.

“Como viene el dictamen, no es factible acompañarlo, yo espero que se pueda construir y que se haga un ejercicio parecido al que se llevó a cabo con la Guardia Nacional, sería muy diferente; pero hoy tiene varios puntos, no uno, varios puntos donde me parece que no hay posibilidad de acompañarlo”, aseveró el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Tanto Mancera, como el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, señalaron que el bloque irá en contra de esta iniciativa que podría ser la antesala de la reelección presidencial.

“A diferencia de la Cámara de Diputados, que parece un mercado persa donde ya todo mundo se vendió, como los del Verde y los del PRD, y para Morena ha sido muy fácil hacer mayoría calificada, aquí en el Senado somos, hoy en día, el único contrapeso que tiene este país.

“Por eso estoy seguro que aquí en el Senado, como sucedió con la Guardia Nacional, no va a pasar la revocación del mandato que planteó el presidente (Andrés Manuel López Obrador), así como otros temas importantes, como el tema del régimen especial que le quieren dar al Presidente con su supuesto fuero, entre otros temas”, dijo Samuel García.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que su grupo parlamentario acordó votar en favor de la reforma de revocación de mandando tal y como la mandaron los diputados, porque es un viejo reclamo de la sociedad que el partido ha tenido desde antes de su fundación.

“Ahora que se presenta esta oportunidad histórica, no vamos a desvalorarla ni vamos a negarla; vamos en favor de la revocación de mandato. Ahora hay que intentar por la vía racional, del convencimiento, del acuerdo y del consenso, lograr los votos que nos hacen falta para obtener la mayoría calificada. Esa es mi posición”, aseguró el zacatecano.

La víspera, los integrantes del grupo parlamentario del PAN, que encabeza Mauricio Kuri, dieron a conocer que votarán en contra de esa reforma constitucional, porque “no estarán nunca a favor de un Presidente que vele sólo por sus intereses y no por el bienestar de los mexicanos”.