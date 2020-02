Oposición en el Senado demanda declarar “emergencia nacional” ante crisis por feminicidios

Senadores de oposición exigieron declarar “emergencia nacional” ante la crisis que vive el país por los feminicidios de mujeres y niñas.

Ante el feminicidio de Fátima Cecilia, la menor secuestrada y asesinada en la alcaldía Tláhuac, la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, advirtió, desde tribuna, que en México hay una epidemia de feminicidios, de desapariciones y de odio de género, sumado al desamparo de niñas y adolescentes, que lleva a que los crímenes menores crezcan día a día.

“Ha llegado el momento de declarar una emergencia nacional. Ha llegado el tiempo de reconocer una epidemia de desapariciones y crímenes en contra de niñas y adolescentes. Frente a esta epidemia y este dolor no podemos ni debemos optar por la indiferencia y mucho menos por la no acción”, dijo.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, sin embargo, fue más allá:

“Disculpen las pintas, disculpen las marchas, disculpen los rayones, disculpen los grafitis, disculpen las molestias, pero en México a las mujeres nos están matando y si hay que incendiar todo este país para acabar con este sistema que se olvida de nosotras lo vamos a hacer, aún muertas vamos a seguir luchando”, manifestó.

De acuerdo con la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, es necesario detener la impunidad por el bien de las niñas y las mujeres de nuestro país.

“El caso de la niña Fátima duele y duele muchísimo, no solamente por lo que le sucedió, no solamente por un mal protocolo de entrega en la escuela, no, sino (...) es la revictimización que la autoridad quiere hacer de esta familia, al filtrar un documento donde dice que los padres tienen algún tipo de discapacidad psicosocial”, añadió.

La senadora Vázquez Mota refirió que, de acuerdo con México Evalúa, el incremento del feminicidio infantil en México es de 96 por ciento solamente durante el periodo que comprende del 2015 al 2019, además de que cada día son asesinadas 10 mujeres en el país.

Tan sólo en 2019, 98 niñas fueron asesinadas por la sola razón de ser mujeres, agregó.

Además, de cada cien carpetas de investigación en donde las niñas y los niños son víctimas, el 97 por ciento permanece en impunidad; uno de cada 10 feminicidios afecta a niñas y adolescentes; es decir, ocho feminicidios de niñas y adolescentes, cada mes, añadió.

El senador Samuel García Sepúlveda exhortó, por su parte, al presidente de Andrés Manuel López Obrador, a enfrentar la realidad de los feminicidios en lugar de voltear al pasado y culpar al neoliberalismo.

“No hay mañanera, no hay show, ni circo, ni ganso, ni nada, que sirva de cortina de humo, de distracción a este gobierno para atender el problema, déjese de 'pejesadas' y póngase a trabajar por las mujeres de México”, dijo.